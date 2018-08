Tras la reciente ruptura entre Kourtney Kardashian y Younes Bendjima, la hermana mayor del clan K ha decidido sacar todo el partido del mundo a su verano de soltera. Así, cuando no se refugia en casa de su abuela o en sus hijos, lo hace con sus amigas por todo lo alto, como ahora, que está en México haciendo ‘cosas de Kardashian’ con su squad. Y aunque Kourt sea, junto con Kendall, la hermana más discreta de la familia, cuando le da por sacar su vena Kardashian sorprende con looks como con el que acaba de ser vista en Cabo San Lucas.

Confeccionado en una tela traslúcida de color azul eléctrico, con tirantes transparentes en naranja fluorescente y diferentes ballenas verticales para aportar sujeción a la prenda, Kourtney mostró su lado más explosivo mientras caminaba liderando a su grupo de amigas. Un vestido con cinturón incorporado que al que la socialité incorporó un body Spanx de color carne.

Sin duda, una pieza solo apta para las más atrevidas y que, Nova Fashion, siguiendo su modus operandi de replicar el armario de las hermanas más famosas de la televisión, incluye en su catálogo online. Vestir como una Kardashian nunca fue tan fácil, además, ¡los precios de la tienda estadounidense son de risa! Este vestido, en concreto, se vende por tan solo 20 dólares (unos 17 euros).

Pero aunque parezca que Kourtney lo está pasando en grande, la socialité podría no estar atravesando un su mejor momento personal. Independientemente de su ruptura, a sus hermanas parece no estar sentándoles muy bien la actitud que está teniendo últimamente Kourt. O al menos, eso es lo que pensaban cuando rodaron la última temporada de su reality. En un adelanto del capítulo que se emitirá este domingo en Keeping Up With The Kardashian, Khloé llegaba a insinuar que a Kourtney deberían quitárle los privilegios ‘Kardashian’, algo que Kim reafirmaba con las siguientes palabras: “Es como si ya no quisiera ser una Kardashian. Eso es lo que nos está diciendo con sus acciones”.

“Debería de meterse el Kardashian en *******. A nadie le importa. Deberíamos decirle que si no quiere ser una Kardashian está bien pero le quitamos todos sus privilegios”, responde Khloé, quien entonces aún se encontraba embarazada de True, mientras aseguraba que su hermana todavía quería seguir viviendo ‘la vida Kardashian’. Suponemos, por las posteriores apariciones públicas de todas las hermanas juntas, que estas rencillas familiares son cosa del pasado, sin embargo, con los últimos looks de la primogénita de Kris Jenner, no cabe duda de que la ex de Scott Disick quiere seguir formando parte de la familia más mediática del mundo.