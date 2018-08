Aunque estos días se conocía la noticia de que Rihanna vuelve a los estudios de grabación para deleitar a sus millones de seguidores con su noveno disco y su portentosa voz, en los últimos años, la de Barbados se ha ganado un importante hueco en el mundo de la moda. Y no precisamente por su forma de vestir, que también, sino con las diferentes colecciones que ha lanzado en su faceta como diseñadora. No sabemos cuál es su secreto, pero todo lo que toca, o crea, se convierte automáticamente en objeto de deseo. RiRi se atreve con todo. Maquillaje, joyas, ropa y calzado deportivo… ¡hasta lencería! Después del triunfo de sus pasadas colecciones, y de haber llegado incluso a presentar su línea de Fenty by Puma sobre la pasarela de la Semana de la Moda de París, la cantante de Lemon ha conseguido un nuevo logro que sumar a su interminable lista de éxitos.

A menos de dos semanas del arranque de la Fashion Week neoyorquina, los organizadores han dado a conocer la noticia de que la cantante caribeña será la encargada de cerrar los desfiles. Así, el próximo 12 de septiembre, a última hora de la tarde, Rihanna presentará su segunda colección de lencería Savage x Fenty poniendo el broche de oro a una de las semanas más importantes del calendario de la moda. Además, siguiendo la tendencia del see now – buy now, adaptada al español como ‘lo quiero, lo tengo’, todo lo que Rihanna ponga en ese momento sobre la pasarela, será puesto a la venta en Internet, así como en diferentes puntos de venta, aún por determinar.



El lanzamiento de su primera y extensa colección de ropa interior llegaba el pasado mes de mayo produciendo un éxito abrumador. Sujetadores, bralettes, corpiños, braguitas… todo tipo de prendas inspiradas en la década de los 90 y con un claro objetivo: adaptarse a los diferentes tipos de mujer. Desde básicos de algodón para el día a día, hasta prendas delicadas, íntimas, salvajes y altamente sugerentes para la noche. Sus precios más que atractivos y la extensa variedad de tallas consiguieron agotar en tiempo récord muchas de sus propuestas. No sabemos qué ocurrirá durante el desfile de la nueva colección de Savage x Fenty, aunque teniendo en cuenta la fascinación que provoca la artista con sus creaciones, es probable que provoque el caos durante el circuito y colapse la web de la firma.