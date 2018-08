¿Qué pasaría si Penélope Cruz diseñara su propia colección de joyas? Probablemente lo que ocurre con casi todos los famosos de prestigio que se lanzan al mundo del diseño, seguramente fuese un éxito. Entre los planes de la de Alcobendas parece no entrar, de momento, crear ninguna. Sin embargo, en redes sociales se ha montado una de órdago después de que el diario La Razón, publicase las supuestas declaraciones que recogían en una entrevista de su portal online: “Quiero diseñar joyas para el proletariado”.

Los insultos y críticas hacia Penélope no tardaron en inundar la red social de los 140 caracteres, pero también hacia Javier Bardem y, en general, hacia toda su familia. Sin embargo, estas polémicas “declaraciones” no han salido de la boca de nuestra actriz más internacional, sino que pertenecen a una entrevista ficticia realizada por los redactores del medio. Algo por lo que también la publicación ha recibido numerosas vejaciones por parte de los internautas que se dieron cuenta del engaño. Una broma que se les ha escapado de las manos, pues al publicarla olvidaron mencionar, precisamente, que NO era real.

Con mucho humor, la colección imaginaria estaba formada por joyas ‘sostenibles’ que “me ayudan a sostener mis casas, mi tren de vida, incluso mi avión de vida”. Buenas, bonitas y baratas, firmadas por una prestigiosa firma de joyas con la que Pe, en teoría, colabora creando “bisutería fina, al alcance de todos”, porque ella quiere “diseñar joyas para el proletariado”. También incluye en su línea lazos amarillos con piedras preciosas para los catalanes, donde ‘la actriz’ supone tendrían mucho éxito “porque el lazo que llevan actualmente se queda flácido o mustio enseguida, más si llueve. El lazo Swarovski estará eternamente terso y brillante, como sus reivindicaciones”.

La entrevista ficticia no es algo tan ‘marciano’ en los medios de comunicación. Especialmente es frecuente en los meses de verano, donde las noticias a veces brillan por su ausencia y algunos medios deciden utilizar esta estrategia para conseguir visitas. Ni la mismísima reina Letizia se libró en su día de las mordaces palabras de la redacción de Diez Minutos, que publicó en la primera plana de su edición impresa la conversación imaginaria que la Reina había mantenido con uno de sus periodistas. No obstante, y aunque a raíz de la publicación de la entrevista de la esposa de Felipe VI la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas en España) emitiese una resolución tachando esta mala praxis por vulnerar los principios básicos del Periodismo, en la práctica se sigue haciendo.