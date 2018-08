El pasado mes de mayo, después de haber dado la bienvenida a la pequeña Olympia, su primera hija fruto de su matrimonio con Alexis Ohanian, la número uno del tenis femenino, Serena Williams, regresaba a las pistas con un empoderador look. Un conjunto que recibió múltiples alabanzas por parte del colectivo feminista, pues la tenista se atrevió a desafiar las normas (aunque sin llegar a incumplirlas) y apostar por un conjunto de camiseta y pantalón, cuando el uniforme de las tenistas debe ser corto y estar compuesto generalmente por un short, falda o falda-pantalón. Completamente de negro, con un ajustadísimo look de pantalón largo firmado por Nike, Williams fue vista como una auténtica superheroína, a la que llegó a compararse incluso con la mismísima Catwoman. Pero su traje, diseñado por ella misma, e inspirado en el primer superhéroe negro del cómic, Black Panther, no pareció gustar demasiado a las altas esferas de Roland Garros, que han decidido vetar este tipo de trajes para sus futuras competiciones.

“Creo que a veces hemos llegado muy lejos”, comentaba hace unos días el presidente de la Federación Francesa de Tenis, Bernard Giudicelli a la publicación Tennis Magazine. “El conjunto de Serena Williams de este año, por ejemplo, no será aceptado más. Hace falta respetar el juego y el lugar”, añadió. Sea como fuere, Giudicelli apuntó que su intención no es incorporar un código tan estricto como el que marca Wimbledon (es obligatorio utilizar ropa -incluso la interior- de color blanca), pero sí de colocar unas restricciones, e instaurar “ciertos límites”, a partir del 2020, ya que esta prohibición llega un poco tarde para las nuevas propuestas de ropa de las firmas “las colecciones de 2019 ya se han diseñado”.

Pero Serena se sentía especialmente cómoda en su traje de ‘vengadora’, tal y como ella misma confesó: “Me siento como una guerrera dentro de él. Siempre quise ser una superheroína y este vestido es una manera de serlo”. Por eso, aunque la llamada de atención del Roland Garros a las tenistas prohíba que luzcan atuendos como el suyo, no extrañaría que, a modo de reivindicación, más deportistas de élite se sumasen a esta iniciativa y planten cara a la medida sexista que pretende instaurar el torneo.

