10 prendas de rebajas de última hora con las que hacer la transición al otoño

La selección de prendas de última hora que servirán a tu armario en entretiempo En terceras rebajas también es posible encontrar piezas clave para la próxima estación

Comprar por Internet se ha convertido en un placer para quienes tienen una agenda apretada o un pánico terrible a las colas. Tanto los primeros como los segundos pueden ver en las bondades de las tiendas online una vía de escape a la desconexión total que supone volver de vacaciones o estar hasta arriba de trabajo. Hacerlo a finales de agosto supone un riesgo que necesariamente hay que asumir: la tentación es ineludible. Las prendas que ocupan los ‘e-commerce’ suelen ser una suerte de despedida veraniega en forma de rebajas y las que llegan, en ocasiones, suponen un desembolso innecesario.

A ello hay que sumarle la pereza de decir adiós a la temporada y la necesidad de revisar qué se va a llevar los próximos meses. Porque sí, por desgracia el otoño está más cerca de lo que se podría pensar y… ¿no parece que el verano se hace cada vez más corto? Por suerte para quienes estén buscando darse un capricho de última hora, aún quedan compras que están a la altura del ‘drama’ de la vuelta tras unos días de descanso. Sin embargo, hemos querido ir más allá y pensar con perspectiva: ¿qué mejor que una selección de prendas que funcionen como amuletos en ambas estaciones del año?

Las colecciones para este próximo Otoño/Invierno 2018 han coincidido en cinco tendencias que serán denominador común también en el ‘street-style’: el marrón como tono de la temporada, el rollo atlético llevado a espacios inesperados -una oficina, un evento, una fiesta-, los bolsos especiales (en logo y diseño) para dar un giro completo al look, los vestidos monocolor y ligeros como indispensable en todo armario ‘insider’, el mix de estampados en clave flúor a modo de gesto de experta y, por último, pero no menos importante, los pantalones que importan no son pitillo, sino ligeramente despegados y de tiro medio (elevado).

Conociendo estos cinco secretos, no tan oscuros, es posible entender por qué te proponemos prendas como un vestido que imita al chubasquero, una cesta que parece un cofre, una camisa hawaiana efecto neón o un vaquero que podrías haber llevado en los 90. Aquí las propuestas de terceras rebajas que te salvarán desde ya de un ‘Fall/Winter’ aburrido.