Prendas de lujo de firmas italianas como Versace o Prada componen el nuevo armario de Georgina Rodríguez La modelo acudió al debut de Cristiano Ronaldo con un look muy exclusivo

Versace es la inspiración de la temporada. No te lo decimos nosotros, lo sentencia la nueva colección de Zara, la propia Donatella en su perfil de Instagram, las grandes cabeceras de moda, Jennifer López en los Premios VMAS, las hermanas Hadid en su promoción de la marca o Georgina Rodríguez por tierras italianas. Sí, esta última ha vuelto a dejarnos un look digno de análisis. Porque, como otras muchas WAGs, la modelo ha acompañado a su pareja, Cristiano Ronaldo, en su debut con la Juventus de Turín.

Al ritmo de “Juve, storia di un grande amore bianco che abbraccia il nero coro che si alza davvero Juve per sempre sara”, (Juve, historia de un gran amor blanco que abraza el negro. El coro que se levanta. Juve, por siempre será), la argentina subía a sus redes sociales su apuesta de estilo para un partido tan importante.

Lejos de decantarse por un diseño cómodo y funcional, la ‘influencer’ ha preferido enfundarse sus mejores piezas de prêt-á-porter para no perder detalle de tal acontecimiento. Se trata de un conjunto de dos prendas que acompañó con exclusivos accesorios. Un top palabra de honor, de 680 €, junto a unos pantalones de talle alto con estampado de cuadros escoceses flúor, de 1180 €, y unas sandalias de tacón infinito, de 925 €. Un ‘print’ que probaba que el estilismo lo firmaba Versace, pues su propuesta para la colección otoño/invierno 2018 era un mar de rectángulos con estos tonos ácidos. El bolso, eso sí, era un modelo ‘mini bag’ obra de Prada, que alcanza los 1780 €.

De esta forma Georgina Rodríguez se nacionalizaba ‘estéticamente’ italiana con un look que superaba los 4.500 euros y del que ella misma presumía en su perfil. Parece que la ‘instagrammer’ es ahora una fan incondicional del ‘made in Italy’ y no nos extraña porque las firmas de este país viven en 2018 uno de sus mejores momentos. Aún así, no nos ha sorprendido este ‘outfit’ dado que, en otras ocasiones, cuando su pareja se encontraba jugando en el Real Madrid, pudimos disfrutar de sus elecciones estéticas de auténtico lujo. Tanto el futbolista como ella han demostrado en varias ocasiones que Versace es una de sus marcas favoritas. Cada vez es más habitual verles con piezas de la firma, ¿llegará esta fiebre al terreno de juego?