Las 'celebs' han convertido al sello de lujo italiano en su firma fetiche Se ha una de las principales influencias para Zara esta temporad

Que Zara haya convertido las cadenas doradas en su nuevo ‘print’ estrella de cara a la próxima temporada no es algo casual. La firma insignia de Inditex parece haberse contagiado del espíritu excesivo de los años 80 y 90 con prendas de estética barroca y recargada que encuentran su inspiración nada menos que en Versace. A pesar de que nunca cayó en el olvido, la firma italiana parece estar viviendo su segunda edad dorada (y nunca mejor dicho). Gestos como el de la cadena española no hacen otra cosa que confirmar que el sello de Donatella está más de moda que nunca desmintiendo aquello de que ‘cualquier tiempo pasado fue mejor’. Pero, ¿qué es lo que le ha devuelto a lo más alto del olimpo de la moda?

Precisamente, la figura de Gianni es la que parece haber ‘resucitado’ a la marca de la medusa. El homenaje sobre la pasarela con el que la directora creativa quiso rendir tributo a la obra de su hermano fue el germen de todo. Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Helena Christensen y Carla Bruni, sus grandes musas de los 90, se convirtieron en las absolutas protagonistas de su desfile de septiembre de 2017 en la Semana de la Moda de Milán. Un acontecimiento que se tiñó de oro gracias a las siluetas y los tejidos con los que Versace triunfó antaño.

Pero aquello no quedó ahí. Donatella quiso regresar a sus orígenes recuperando todos sus símbolos del pasado (dorados, animal ‘print’ colores estridentes y referencias grecorromanas incluidas) con una colección completa que no ha hecho otra cosa que enamorar a todo el ‘star system’ internacional, con las top del momento a la cabeza. Incluso, a nivel nacional, Georgina Rodríguez, seducida por el lujo italiano, no dudó en enfundarse en un comentado ‘total look’ de la firma para uno de sus primeros paseos por Milán.

Por supuesto, no hay que olvidar el empujón mediático que supuso el estreno de la tercera temporada de American Crime Story, basada en el asesinato del modisto en 1997, hace unos meses. Protagonizada por Penélope Cruz (otra de sus grandes admiradoras) en el papel de Donatella, la polémica ficción no contó con la autorización de la familia y fue duramente criticada por su parte. Sin duda, un ingrediente más para convertir a Versace en todo un ‘objeto de culto’ en la actualidad.