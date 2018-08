Berta Vázquez y C. Tangana se han convertido en una de las parejas del momento Antes de comenzar su relación con la actriz de 'Vis a Vis', el artista madrileño de trap mantuvo una relación con la cantante Rosalía

Berta Vázquez y C. Tangana forman una de las parejas del momento. Después de los primeros rumores de su relación, que saltaron en el festival Primavera Sound de Barcelona, la protagonista de Palmeras en la nieve y el artista madrileño ya no esconden su amor. Tanto es así que, en estos primeros meses de noviazgo, han sido numerosas las muestras de cariño públicas de la pareja. No obstante, además de su indudable talento delante de las cámaras, la actriz de Vis a Vis también ha demostrado contar con un sexto sentido para el mundo de la moda y la belleza, donde destaca por un estilo tan rompedor como arriesgado.

Como toda una ‘instagramer’, la ucraniana ha compartido con sus más de 770.000 seguidores una de sus últimas adquisiciones. Unos ‘ugly shoes’ con plataforma que no han dejado indiferente a nadie. Sin embargo, no es la única mujer de la vida del intérprete de Bien duro que parece haberse rendido ante las que podrían ser las ‘sneakers’ estrella del otoño.

Siguiendo la exitosa estela de modelos como las Triple S de Balenciaga o las Disruptor II de Fila, la firma Naked Wolf ha lanzado unas zapatillas con plataforma de siete centímetros inspiradas en la década disco de los 90. Berta se ha hecho con un extravagante diseño en negro charol con detalles flúor, que están disponibles por 173 euros.

Rosalía, que mantuvo una relación con C. Tangana y con el que compartió estudio de grabación en temas como Llámame más tarde o Antes de morirme, tampoco se ha podido resistir al llamativo calzado.

Sin embargo, a diferencia de la actriz, la cantautora catalana de flamenco, que ha revolucionado el panorama musical de nuestro país, se ha decantado por el blanco impoluto con un modelo noventero de cuero con gran plataforma. Las Waxx White Leather que están valoradas en 190 euros.

Y es que, además de su música, la intérprete de Malamente ha conquistado a la industria de la moda con sus uñas XL, sus pendientes de aro, sus mochilas de Gucci o sus bolsos de Louis Vuitton, llegando a convertirse en la musa de Palomo Spain, el diseñador de los ‘millennials’ que está en boca de todos.