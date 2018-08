Las mejores y peores vestidas de las semana con más tendencias por minuto Blake Lively entre los grandes aciertos

Qué sería de nuestro fin de semana sin el repaso a las que han brillado o caído entre las mejores y peores vestidas en la semana que hoy rebautizamos como la que más tendencias nos ha dejado en este verano (y casi en todo el año). Una de ellas, la de la renovación del ‘denim’ por excelencia, la hemos visto en dos versiones, la que sí y la que no. Como acierto estilístico se encontraría el ‘total look’ vaquero de Kendall Jenner con ‘kitten heels’ y estética noventera para pasear por Los Ángeles. Al otro lado de la orilla estaría, sin embargo, Rita Ora, que, por no decir adiós a ningún accesorio, optó por ponérselos todos.

Si habláramos del ‘hit’ del 2018, con permiso de 2017, en clave cómoda, este sería el pijama. Sarah Jessica Parker, haciendo un guiño a Carry Bradshaw, lo ha escogido en mostaza, con mix de estampados y junto a complementos en fucsia. Un combo que solo saben llevar ciertas expertas. Como esta propuesta, que sería perfecta para invitadas, la actriz inglesa Lucy Mecklenburgh ha renovado esta semana el clásico ‘lady’ en color rosa y con estampado de flores orientales, que lució en su celebración de cumpleaños y que podríamos ponernos en cualquier otro evento.

En el lado opuesto a una ceremonia especial estaría una fiesta excesiva y a uno de estos actos es a los que parecen haber acudido tanto Nicki Minaj como Amber Rose. La cantante se presentó en los premios VMAs con un body beige que estaba cubierto por un vestido de tul, transparente y gris. La modelo, por su parte escogió para esta fiesta un atuendo, que bien podría ser para Halloween, a medio camino entre ‘catwoman’ y un disfraz de fiesta infantil comprado en la plaza de su barrio.

Los últimos siete días igualmente nos han dejado el regreso en términos estilísticos de Angelina Jolie. La intérprete hacía un fundido en negro con un vestido ligero totalmente oscuro, bolso de aspecto ‘retro’ y ‘stilettos’ nude para salir a pasear. Frente a la ausencia de intensidad de Jolie, una de las vibrantes elecciones de estilo de Blake Lively. Después de su ya famosa oda al neón, se decantó por un traje de chaqueta de Brunello Cucinelli con cuadros multicolor, que resulta una opción perfecta para ir abriendo apetito al otoño.

No han acertado esta vez dos de las hermanas más televisivas. Frente a la buena nota de Kendall en este recopilatorio, Kim y Kylie han vuelto a meter la pata sin olvidar su esencia. Con sendos vestidos estrechos, ninguna de las dos ha estado atenta a los detalles. La protagonista de Life of Kylie escogía un diseño tan ceñido que no favorecía a su figura junto a accesorios demasiado estridentes. Por su parte, la mujer de Kanye West se olvidaba de ocultar su ropa interior, que dejaba al descubierto su mayor truco: una faja. Aunque no todo van a ser malas noticias, pues su bolso de patatas fritas sí se ha terminado por hacerse viral. Para no perderte nada pincha en nuestra galería.