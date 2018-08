María Teresa Campos ha develado en su 'reality' que su nieta estudiará moda en Milán Anita Matamoros también aspira a convertirse en diseñadora en la ciudad italiana

Han cumplido 18 años hace muy poco y amenazan con convertirse en las próximas ‘influencers’ del panorama nacional. Alejandra Rubio (única hija de Terelu Campos) y Anita Matamoros (hija de Kiko Matamoros y Makoke) tienen un objetivo común: triunfar en el mundo de la moda. Jóvenes, guapas y amantes de las redes sociales, ambas han fijado el mismo destino para cumplir su sueño, Milán, nada menos que una de las capitales de la industria y en la que reside la mismísima Chiara Ferragni, una auténtica autoridad en la materia.

Si bien cuando alcanzó la mayoría de edad el pasado marzo, Ale (como prefiere que la llamen en su círculo más cercano) manifestaba su deseo de cursar estudios de moda en una entrevista exclusiva concedida a la revista ¡HOLA!, recientemente, su abuela María Teresa Campos, se encargaba de confirmarlo en su ‘reality’, Las Campos. La popular periodista recalcaba que la gran pasión de su nieta es el diseño y que su intención es instarse en Milán para convertirse en toda una profesional.

Algo que Anita también dejó muy claro a través de una de sus ‘stories’ de Instagram al concluir el bachillerato en el mes de mayo. “Me estáis preguntando un montón si no voy a hacer la Selectividad. Para la universidad a la que voy a ir en Milán no me piden Selectividad, pero la voy a hacer por si acaso, lo que pasa es que no me voy a matar ni nada, porque no me hace falta. La voy a hacer por tenerla”, afirmaba en aquel momento.

Poco después, la revista Semana desvelaba su destino en la ciudad italiana. Se trata del Instituto Marangoni, donde realizará un curso llamado Fashion Business & Communication & New Media, cuya duración es de tres años y su coste ronda los 50.000 euros por periodo lectivo.

Aunque, de momento, se desconoce si ambas aspirantes a diseñadoras coincidirán en el mismo centro, estamos completamente seguros de que compartirán todos sus progresos y aventuras con sus seguidores en las redes. Con estilos muy distintos, las dos han conseguido conquistar a cientos de miles de ‘followers’ gracias a su encanto ante las cámaras.