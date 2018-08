Lo que Alba Díaz ha conseguido en el mundo de la moda

La hija de Vicky Martín Berrocal ha recibido un mensaje muy especial

Alba Díaz tiene 18 años y las ideas claras. Digna heredera de su madre, la hija de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Vicky Martín Berrocal se ha convertido en una joven muy popular en redes sociales, donde se ha dado a conocer gracias a su impecable estilo a la hora de vestir.

Apasionada de la moda y crecida en la era 2.0, Alba sabe manejar a la perfección las opciones que Internet le brinda por lo que, cada vez que comparte uno de sus looks no duda en etiquetar no solo a las marcas que lo firman sino también a los creadores de las prendas. Esta costumbre ha sido clave a la hora de la última hazaña de Díaz, que no ha dudado en compartir su felicidad con todos sus seguidores.

Ayer Alba estaba nostálgica de su último viaje a Estados Unidos y quiso compartir a través de sus ‘stories’ algunas de sus fotos favoritas de su experiencia en Miami. Entre ellas estaba una en la que la joven aparece viendo un partido de baloncesto y no quiso perder la oportunidad de mencionar a Riccardo Tisci, el diseñador que firmaba las sneakers de su look. Los zapatos pertenecían a una colaboración especial que el famosísimo creativo hizo en colaboración con Nike y, seguramente a partir de ahora, se conviertan en una de las prendas favoritas de Díaz ya que, para su sorpresa, el italiano no ha dudado en contestar a la hija del torero para agradecerle su foto.

La propia Alba ha compartido el mensaje del director creativo de Burberry y ha querido explicar lo que este gesto significa para ella: “No sabéis lo que esto significa para mi! Admiración se queda corto… Él es un genio, perfeccionista, con personalidad, amabilidad, creatividad, es luchador, visionario y un grande… de los más grandes!