Olivia Palermo se ha convertido en la mejor vestida de la Gala Starlite de Marbella Kim Kardashian, Vanessa Romera Jennifer Lopez han protagonizado los 'desastres' de la semana

A pesar de que nos encontramos inmersos en pleno mes de agosto, la agenda ‘celebrity’ no se ha ido de vacaciones y son muchas las estrellas que han sacados sus mejores (y peores) armas de estilo esta semana. La Gala Starlite ha vuelto a reunir en Marbella a algunos de los rostros conocidos más destacados del panorama nacional e internacional. Olivia Palermo se ha convertido en la mejor vestida de la velada, con un espectacular ‘minidress’ de color mostaza y gasa blanca con cuello bebé de pedrería de Giambattista Valli. Sin embargo, y a pesar del estricto ‘dress code’ de la ceremonia, no todo han sido aciertos. Tanto es así que la modelo Vanessa Romero y la aristócrata Eugenia Martínez de Irujo han destacado por sus malas elecciones de vestuario.

No toda ha sido Starlite. Jessica Biel, que está inmersa en plena promoción de la segunda temporada de The Sinner, también ha acaparado titulares de estilo. La actriz ha deslumbrado con un vestido estampado en blanco y rojo de largo midi con escote asimétrico, un hombro al aire y lazada de Johanna Ortiz. Por su parte, Rosie Huntington-Whiteley ha recorrido las calles de la Gran Manzana con un glamuroso vestido rosa de satén de corte lencero con detalles de pedrería firmado por Christopher Kane, que no ha dejado indiferente a nadie.

Sin embargo, no todas las ‘celebs’ han triunfado con sus ‘outfits’. Es el caso de Kim Kardashian, que ha revolucionado la Red con un mono rosa flúor poco favorecedor, o Jennifer Lopez, quien ha ‘dado la nota’ con un minivestido con mangas abullonadas y plumas, que no ha contado con el aprobado de los ‘fashionistas’. Pero… ¡No han sido las únicas! ¡Haz clic en la galería!