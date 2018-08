Dos looks de invitadas a la fiesta Flower Power VIP de Ibiza Tanto la modelo Vanesa Lorenzo como la piloto Carmen Jordá destacaron con sus conjuntos 'boho-chic', las mejores vestidas de la noche

Cuando la fiesta a la que hemos sido invitados viene acompañada de un código de vestimenta muy concreto, pueden suceder dos cosas: que lo interpretemos correctamente o que nuestra ropa caiga en el artificio excesivo. Esto no quiere decir que no sea posible ir disfrazado y adecuado al mismo tiempo, sino que siempre será vital asegurarse de no caer en el desastre estilístico. En verano, además, las licencias estéticas son mayores, por eso, el abanico es más amplio y, a la vez que las combinaciones acertadas aumentan en número, también hay más opciones con las que podríamos estar corriendo un riesgo. Por eso, cuando alguien acude a un evento con un ‘dresscode‘ muy concreto y termina triunfando es justo y necesario reconocérselo. Carmen Jordá y Vanesa Lorenzo bien merecen un aplauso público por convertir, recientemente, un estilismo hippy en un look veraniego que nos pondríamos día sí y día también.

El reto de vestirse para la celebración estival por excelencia en Ibiza, la Flower Power Vip Party, es aún más difícil si cuentas con un largo historial de looks exitosos detrás. Sin embargo, ninguna de las dos prescriptoras de moda defraudó en esta cita. De hecho, tanto la modelo como la piloto nos sirven de ejemplo para crear el ‘manual definitivo para vestirse de hippy y no morir en el intento’, porque sí, se puede ser sofisticada vestida con las prendas más reconocibles de la contracultura de finales de los años 60 del pasado siglo.

A pesar de tratarse de dos propuestas muy diferentes entre sí, ambas tienen puntos en común. Las claves que explican por qué son las mejores elecciones de la noche se resumen en un par de cuestiones: la primera, que son conjuntos con los que todas podríamos salir a la calle sin avergonzarnos; y la segunda, que hacen hueco a algunas tendencias de la temporada, discretamente.

Carmen Jordá deslumbró con un crop-top amarillo de crochet, con volantes en las mangas y hombros descubiertos, y unos pantalones transparentes con estampado floral en colores ácidos. Atención al ‘minicesto‘ negro, un ‘hit’ en 2018, que consigue estabilizar el conjunto. Por su parte, Vanesa Lorenzo, tan elegante como acostumbra, escogió un vestido rosa ‘nude’, sandalias de tacón con plataforma, bolso efecto piel de serpiente y una cinta de ante que le pasaba por la frente. Pero, si hubo un detalle que no pasó desapercibido en su look, ese fue el del kimono-túnica, prenda destacada desde el verano pasado, que terminaba por alegrar su ‘outfit’. Una prueba más de que a la hora de descifrar la etiqueta de un evento tampoco hay que olvidar los ‘best-sellers’ del momento.