Los diseños de Kim Kardashian y Kylie Jenner tienen su clon low cost El rosa era el color protagonista de los minivestidos del 21 cumpleaños de la hermana más joven

Acudir a una fiesta con un vestido y verlo replicado pocos días después. Es el ‘efecto Kardashian‘, capaz de vencer a la distancia y a las temperaturas -en invierno es posible toparse, en las fiestas de los mejores clubs de lujo, con algunos diseños que bien estarían pensados para verano- con tal de asemejarse a alguna de las mujeres del grupo. En línea con el ‘modus operandi’ habitual, el cumpleaños de Kylie Jenner, la menor de las hermanas, no podía ser menos. Pongámonos en situación: fiesta de millones de ‘likes’ (y numerosos invitados) en West Hollywood (Los Ángeles) para celebrar la mayoría de edad -21 años- de la hija de Kris Jenner e Instagram pendiente de todos los movimientos del clan.

Y, cómo es costumbre en las protagonistas del ‘reality’ más popular del mundo, cinco estilismos dignos de análisis. Khloé fue la única de las hermanas que escogió un conjunto de dos piezas, las demás apostaron por una de las prendas en las que son todas unas expertas: el minivestido. Pero, por encima del diseño ‘disco’ de Kourtney o el de vinilo de Kendall (tendencia de la temporada), los que podrían definirse como ‘pura estética Kardashian’ fueron los de Kim y la protagonista de la noche.

Ambas empresarias creyeron en el poder del rosa, el tono que reinó en la velada, y se decidieron por dos modelos con aberturas debajo del pecho. El de Kylie jugaba al ‘total fucsia‘, tenía una lazada lateral y presumía de hombreras, mientras que el de la fundadora de KKW Beauty era de tirantes, en color chicle y visiblemente ceñido. Tampoco se quedó atrás el segundo look festivo de la protagonista de Life with Kylie: un mono de ciclista palabra de honor, ‘baby pink’, con más de 70.000 cristales de Swarovski. No fueron pocas las fans que, tras ver las imágenes que los perfiles de Instagram de la familia habían compartido, inundaron de halagos las publicaciones. Muchas de ellas, maestras y grandes conocedoras del ‘look K por excelencia’, soñaban con el mini Peter Dundas y el ‘jumpsuit’ de La Bourjoisie, que llevaba la cumpleañera o el Yeezy de su hermana.

Pues bien, sabiendo que todo lo que alguna de ellas se pone se transforma en un ‘hit’ estilístico (o de belleza), auguramos que los recientes clones que una firma ha incluido en su catálogo se agotarán en cuanto salgan a la venta. Hablamos de FashionNova que, de hecho, es especialista en imitar lo que las californianas pasean por las calles de los Estados Unidos. El parecido entre las piezas de la marca y los modelos originales es incuestionable. Lo malo es que todavía no están disponibles en la web (aunque sí hay creaciones similares), por eso hay quien está al acecho de la próxima actualización de esta tienda online. Estamos más que preparadas para verlos multiplicados por la Red… y en el ‘street-style’ de quienes apuesten por esta sensual propuesta.