Úrsula Corberó | Así ha evolucionado el estilo de la chica del momento

“Actriz con nombre de bruja, pulpo y fea (la bruja digo)”. Con estas palabras se define en su perfil de Instagram, y es que su innegable atractivo es algo que no se le escapa a Úrsula Corberó. Ni tampoco a sus 5,6 millones de seguidores en la red social, una increíble cifra que, hasta hace poco, la posicionó como la española más seguida en la red social. A sus 29 años recién cumplidos, la barcelonesa vive su mejor momento. En el terreno privado es feliz junto a Chino Darín, su pareja desde hace casi dos años. Pero ha sido en su faceta profesional donde la joven, realmente, ha experimentado el gran cambio.

Su papel en la exitosa serie La casa de papel ha dado un importante empujón a su carrera interpretativa, que comenzó a mediados de los años 2000 con pequeñas intervenciones en series de television. No obstante, saltó de manera definitiva a la popularidad en 2008 gracias al personaje de Ruth en Física o química, que interpretó durante siete temporadas, hasta su finalización en 2011. Desde entonces, se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla a nivel nacional.

Asimismo, al igual que el trasfondo de sus personajes, su imagen ha ido madurando y evolucionando. Su transformación física en los últimos tiempos ha sido más que evidente y, con el paso de los años, el estilo y el rostro inocente de Úrsula ha ido evolucionando con hasta convertirse en una de las estrellas españolas más sexis y sofisticadas de la actualidad. Incluso, se proclamó vencedora de un duelo con la mismísima Penélope Cruz en el pasado Festival de Cannes.

Asidua a los cambios de look, ha sido con su desenfadado ‘pixie’ actual cuando ha conseguido arrasar a todos los niveles. Para muestra, el increíble look de Balmain con el que asistió recientemente a la fiesta del 30 aniversario de Vogue España. Pero si quieres ver cómo ha sido la evolución el estilo de Úrsula Corberó desde sus comienzos no dudes en hacer clic en nuestra galería.