Jessica Alba reina con su look de mono relajado esta semana Las peores vestidas destacan por perder el sentido a la hora de combinar las prendas de su estilismo

En pleno verano y con un termómetro que no ha querido estabilizarse, los looks de la semana son un pequeño gran popurrí que evocan desde el verano más comercial hasta ese idilio que representan los mejores viajes de Instagram. Es decir, del blanco impoluto en tejidos ligeros al rosa en todas sus interpretaciones. Como primer ejemplo de estilismo veraniego acertado podríamos poner el del mono relajado -con cinturón incluido- de Jessica Alba. No solo por su comodidad sino por la fórmula ganadora del estilo camisero.

Precisamente del éxito del patrón de la camisa sabe mucho Nicky Hilton, que para una salida nocturna por Los Ángeles combinó un vestido de este tipo con ‘stilettos’ nude y ‘minicesto’. A este acierto se suman dos llamativos; el de Eva Longoria con la tendencia de ‘blazer-dress’ y la recuperación del ‘péplum’ -volante en la cintura- de Katy Perry, con inspiración ‘retro’. ¡Ojo a los pendientes de la cantante que serán (y son) el ‘hit’ de la próxima temporada!

Estos siete días también ha habido hueco para elevar el rosa a la máxima potencia, algunas con un efecto positivo y otras desde una perspectiva difícil de asimilar. La versión de Glenn Close ha sido la de la ley de la experiencia; un traje rosa magenta asimétrico acompañado de sandalias de tira negra y maxipendientes. Frente a esta decisión, la elección estilística y casi extrema del rosa chiche de Kim Kardashian o el pastel de encaje ‘teenager’, obra de Josephine Skriver.

Por último, hemos visto algún que otro look confuso, por culpa, en parte, de una mala combinación de piezas que si hubieran estado por separado tendrían muchas más posibilidades de obtener buena nota. Jennifer López, con diseño de Monse, está entre las que podrían haber mejorado su ‘combo’ estético en otras circunstancias. También Sarah Hyland, que al querer mantener su gusto por lo ‘boho-chic’ se ha transformado en toda una hippy. O Sofia Vergara que con un ‘mix’ excesivamente patriótico recuerda las películas americanas que se emiten los sábados al mediodía (por suerte, era parte del vestuario del rodaje de Modern Family). Pero, como siempre, entre una edición de #LookOK vs. #LookKO y la siguiente las posiciones pueden, incluso, invertirse.

Descubre más en nuestra galería.