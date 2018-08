Leonardo Dicaprio se pasa a la moda por una buena causa

“El cambio climático es real, está ocurriendo ahora mismo. Es la amenaza más urgente a la que se ha de enfrentar nuestra especie. Necesitamos trabajar juntos y dejar de procrastinar. Necesitamos apoyar a los líderes de todo el mundo que no hablan en nombre de las grandes corporaciones contaminantes, sino de toda la humanidad, de los pueblos indígenas, de los miles de millones de personas desfavorecidas que serán las más afectadas por todo esto. Por los hijos de nuestros hijos y por toda esa gente cuyas voces han sido ahogadas por la política de la codicia”. Son palabras de Leonardo Dicaprio tras recoger su primer y único Oscar en 2016 por El Renacido. En aquellos momentos ya se había convertido en unos de los rostros más potentes en luchar contra el cambio climático.

Un viaje medioambiental que el actor inició hace 20 años, en 1998, cuando creó la organización Leonardo Dicaprio Foundation, dedicada a “apoyar proyectos alrededor del globo que favorecen la resiliencia climática, protegen la vida salvaje más vulnerable y restauran el equilibrio de ecosistemas y comunidades amenazadas”. Por ello no sorprende la última hazaña del actor, que le ha llevado a introducirse en el mundo de la moda. La noticia la daba el propio intérprete desde su perfil de Twitter: “Orgulloso de ser un inversor en @Allbirds, una compañía dedicada a diseñar un futuro más sostenible desarrollando nuevos materiales y sirviendo como modelo para la industria del calzado·”.

