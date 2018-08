Tras su divorcio de David Bustamante, luce más radiante que nunca Más delgada que de costumbre, la 'trendsetter' impacta con cada uno de sus estudiados estilismos La actriz acaba de disfrutar de unas merecidas vacaciones en Cádiz con su hija, Daniella

La gran fiesta de su 40 cumpleaños todavía permanece en la memoria colectiva. Una cifra redonda que Paula Echevarría quiso celebrar por todo lo alto y para la que no escatimó en nada. Un baño de multitudes, en el que impactó con uno de sus mejores looks hasta la fecha, un radiante vestido blanco con superposiciones de flores creado por una de sus firmas fetiche, Dolores Promesas. Pero, cuando ya ha pasado casi un año del sonado evento, -además de un puñado de importantes novedades en su vida privada- el perfecto estilo de la actriz no ha mermado ni un ápice.

La protagonista de Velvet acaba de soplar 41 velas en su tarta siendo una de las mujeres más admiradas (y envidiadas) en nuestro país. Dejado atrás su sonado divorcio de David Bustamante y feliz con su nueva relación con el futbolista Miguel Torres, nada consigue borrar la sonrisa en su rostro. Durante los últimos 12 meses, las cosas no le han podido marchar mejor tanto en el terreno privado como en el profesional, donde no paran de caerle proyectos.

Además de ser una de las estrellas de la serie de televisión Los Nuestros 2 (donde la hemos podido ver vestida de soldado), es la nueva imagen de la firma de lencería de Etam, en cuya presentación dio una auténtica lección de estilo al transformar un colorido traje de baño en un atractivo ‘body’. Precisamente, de mano de la marca francesa ha protagonizado un interminable desfile de bikinis en las playas de Cádiz, donde ha viajado para disfrutar de unos días de relax en la mejor compañía, la de su hija Daniella, de casi 10 años.

Por otra parte, está a punto de estrenar su última incursión en el mundo del cine, Ola de crímenes, película que protagoniza junto a Maribel Verdú y Juana Acosta. Una cita que tendrá lugar el próximo mes de octubre y en la que, a buen seguro, nos sorprenderá con uno de sus impecables estilismos de alfombra roja. Algo que ya hizo en el pasado Festival de Cine de Málaga, donde se convirtió en toda una princesa de ensueño con un impresionante modelo de Temperley London.

Pero si quieres ver los mejores looks con los que Paula Echevarría ha enamorado a lo largo de este año (y que han inspirado a la mismísima reina Letizia) no te pierdas nuestra galería.