Las nietas de la reina Isabel se sinceran con una conocida publicación

Si creíamos que Olympia de Grecia o Lady Amelia Windsor eran las únicas royals capaces de protagonizar portadas de moda -no de revistas de corazón- nos habíamos equivocado de pleno. Bien es cierto que la propia reina Isabel, su hermana la princesa Margarita o Kate Middleton -e incluso Meghan Markle antes de convertirse en duquesa-han ocupado la cubierta de publicaciones como Vogue o Tatler en ocasiones especiales, pero ahora le ha llegado el turno a las nuevas generaciones, concretamente a Eugenia y Beatriz de York.

Las hijas del príncipe Andrés serán unas de las protagonistas del próximo número de la revista Vogue en su edición británica. Un número muy especial ya que es el primero que sale bajo el liderazgo de Edward Enninful, nuevo editor de la publicación. Vogue entrevista a las hijas de Sarah Ferguson en la Royal Lodge, su residencia en Windsor, donde se celebrará la fiesta final del enlace entre la princesa Eugenia y Jack Brooksbank el próximo 12 de octubre.

En la entrevista, las nietas de la reina Isabel se sinceran sobre su situación personal y profesional. A pesar de ser miembros de la Familia Real, Eugenia y Beatriz no trabajan al servicio de la Corona, lo que les permite ciertas libertades como poder tener cuentas en redes sociales y ejercer libremente la profesión que deseen. De hecho, ambas han escogido la profesión que han querido y se ganan la vida sin depender de los favores de la Monarquía. Sin embargo, de vez en cuando tienen que asistir a actos regidos por un estricto protocolo y no pueden dejar nunca al margen que pertenecen a la Familia Real, aunque no la representen de manera oficial.