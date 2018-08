Meghan Markle recibe de PETA su primer presente de cumpleaños desde que es parte de la Familia Real

Quedan dos días aún pero Meghan Markle ya está recibiendo los primeros regalos del que será su primer cumpleaños como duquesa. Según fuentes cercanas a la recién estrenada royal, Meghan está muy emocionada por pasar su aniversario junto al príncipe Harry y los duques de Cambridge, con los que asistirá en Surrey al enlace del mejor amigo de su marido, Charlie van Straubenzee.

Compromisos al margen y pese a que se desconoce los planes privados que la pareja que tiene después del enlace, sí que ha trascendido que ha llegado a manos de la norteamericana un obsequio muy especial de manos de una popular organización que defiende los derechos de los animales.

Se trata de PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), que ha querido felicitar a la esposa de Harry enviándole un precioso bolso elaborado en piel vegana por la firma sostenible Alexandra K.

El modelo que se ha regalado a la Duquesa, es el 1.6 en color burdeos, disponible por 329 euros en piel o ante. Cuenta con una sección central con cremalleras situada entre tres compartimentos y una hebilla con candado para mantenerla asegurada. En la parte frontal lleva una chapa con un mensaje en la que se lee: “Este bolso es vegano y se encuentra libre de crueldad animal”

En la web de la marca pueden encontrarse multitud de posibilidades cuyos precios se encuentran en torno a los 200 y 300 euros. Diseños modernos que están muy en la línea del estilo de la esposa del príncipe Harry. Como confirmó Elisa Allen, directora de PETA, a la revista OK, “PETA considera que estos bolsos son perfectos para Meghan, ya que ella es principalmente vegana y se preocupa por el medioambiente y los animales. Esperamos que con este regalo la Familia Real y sus fans se animen a apostar por firmas compasivas como Alexandra K y se mantengan alejados de pieles obtenidas de manera cruel”. Ahora solo queda ver a la Duquesa estrenar su regalo. Lo estamos deseando.