10 chollos de rebajas por menos de 10 euros

Hay quienes dicen que las rebajas son para adquirir esas prendas que una lleva esperando mucho tiempo y que no ha podido permitirse con su precio original. Otros prefieren entender la bajada de precios como una deliciosa oportunidad; la ocasión perfecta para sustituir esas prendas básicas con giro que salvan ante cualquier duda estilística.

Por suerte, para aquellas que adoran ahorrar, en plena era del choque entre ‘fast-fashion’ y ‘high design’, y un sinfín de términos con acento americano más, sigue habiendo ‘low-cost‘, gangas, de las de siempre. Las grandes marcas, en su catálogo virtual, esconden sorpresas como vestidos atemporales con un bonito estampado, que valen tanto para la playa como para una cena en la ciudad, zapatos todoterreno, camisetas con mensaje -en tendencia-, que no resultan estridentes, diseños de fiesta verdaderamente cómodos, blusas ligeras y fresquitas, accesorios del color de la temporada (el amarillo) y pantalones que valen tanto para los días de frío como para los de calor. Y, aunque pueda parecer una locura, cada uno de ellos por menos de 10 €, toda una alegría para el bolsillo.

El truco reside, ahora, en la combinación de todas estas propuestas para, así, convertir lo corriente en extraordinario. Porque de una buena base se puede llegar a maravillosos aciertos de estilo, en LOOK hemos hecho una apetecible selección de 10 piezas, casi irresistibles, que son en realidad una inversión de futuro. Porque como escuchamos el otro día una señora en la puerta de unos reconocidos grandes almacenes: “Las rebajas son para que yo me compre el mismo pantalón de todos los años”. Diga que sí señora, que no hay nada mejor que una prenda a la que sacar partido de verdad.