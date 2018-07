Llegamos al ecuador del verano y nuestro último repaso del mes de julio a los desastres y aciertos estilísticos de los últimos siete días viene cargado de extraños looks estivales y una novia fuera de lo común. Nos referimos a Daniella Semaan, cuyo atuendo elegido para la fiesta posterior a su boda, celebrada recientemente en Ibiza, no ha dejado indiferente a nadie. Reina absoluta del exceso, la esposa de Cesc Fábregas lucía ‘radiante’, pero no precisamente por el color de su vestido, sino por la sobredosis de iluminador que invadía su rostro. En conjunto, un estilismo nupcial imposible de salvar por ninguna parte.

En oposición, encontramos a Vanesa Lorenzo, una de las ‘celebs’ más chic invitadas al evento y, probablemente, la única bien vestida. La modelo catalana se decantó por un elegante vestido azul marino de efecto corsé que parecía hecho a medida para ella.

Ocupando el puesto de Rita Ora en anteriores semanas, Dua Lipa se ha alzado como su digna sucesora haciendo un doblete que nos ha dejado completamente KO. Las comparaciones son odiosas, más aún si tu oponente es Gigi Hadid. Y es que la cantante de moda eligió para una de sus salidas nocturnas el mismo mono multicolor firmado por Versace con el que la modelo asistió a los premios CFDA el pasado mes con resultados muy distintos. Tampoco consiguió dar en el clavo con el indescriptible conjunto de minifalda y ‘crop top’ elegido días antes con el que enseñaba más de lo necesario.

Otra a la que le gusta mucho ensenar es Emily Ratajkowski quien, después de quitar la respiración con su escueto bikini a comienzos de semana, hacía una nada apropiada combinación de calzado con su minivestido. A pesar de todo, no tan imposible como la de Vanessa Hudgens, quien mezcló todo tipo de prendas (de verano e invierno) en su ecléctico look callejero.

Quien no suele fallar nunca con sus estilismos de ‘street style’ es Olivia Palermo que, a pesar de decantarse por un extraño ‘jumpsuit’ de raya diplomática que complementó con chanclas de dedo consigue convencer. Junto a ella, una vez más, Meghan Markle vuelve a colarse en nuestra lista de las mejor vestidas gracias a un impecable ‘look lady’ en clave demin para presenciar un partido de polo.

Unas blancas e impecables Elle McPherson y la actriz Lauren Cohan cierran nuestro particular top 5 del buen gusto. No te pierdas ningún look haciendo click en nuestra galería.