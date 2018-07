El vestido más esperado de Vicky Martín Berrocal ya tiene fecha de venta

Vicky Martín Berrocal es una mujer todo terreno. A su exitosa firma Victoria se unen colaboraciones y proyectos que le están dejando muchas alegrías en su faceta como diseñadora. Una de ellas es la que ha hecho con la firma de joyas Agatha Paris, para la que ha creado una colección de joyas para novia. Inspirada en emblemáticas novias, como Meghan Markle o la reina Letizia, esta línea fue presentada por la propia Vicky el pasado mes de mayo, en un acto en el que deslumbró con su estilo, como viene siendo habitual.

La andaluza presumió de figura con una pieza blanca de encaje, largo midi y manga larga, de su propia firma. Un diseño que aún no estaba a la venta y que no pudo tener más éxito, pues se convertía rápidamente en uno de los vestidos más esperados de Victoria.

Sin embargo, la espera ya tiene fecha de fin. No sabemos día, pero sí el mes en el que la andaluza tiene previsto sacar a la venta su espectacular prenda. Será en septiembre y formará parte de su próxima colección, tal y como revelaba en su perfil de Instagram.

A buen seguro se convertirá en todo un éxito de ventas, pues es un vestido que se adapta además a la perfección a los códigos bridal que marcan las tendencias de estas temporadas, con una sencilla pero elegante silueta perfecta para una novia de otoño/invierno.

Imparable es la palabra que define la carrera como diseñadora de Vicky, quien ha dejado claro a través de su propio estilo que siente predilección por este tipo de diseños. No en vano, recientemente analizábamos en LOOK el recorrido del que ya se considera su vestido fetiche, una prenda negra que la ex de ‘El Cordobés’ ha demostrado defender con soltura en numerosas ocasiones. Sin embargo, Martín Berrocal parece no ser la única que ha caído rendida ante él, pues su hija Alba ya se lo ha ‘robado’, adaptando con acierto un estilo sporty a un vestido cuajado de encajes, lo cual no es sencillo.