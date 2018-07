Duelo de corsés entre Paula Echevarría y Cristina Pedroche

Coincidencias. Sabemos que son posibles, pero nadie desea que ocurran. Sobre todo, cuando se trata de estilismos. Tanto tiempo invertido para sentirse perfecta y luego alguien lleva esa pieza que antes creías única. Las ‘celebs’ también recurren a la copia, se inspiran en lo que otras llevan, por eso cuando algún look clona a otro de forma tan evidente no podemos evitar formular la pregunta: ¿quién lo lleva mejor? Entre Paula Echevarría y Cristina Pedroche está hoy la duda.

La presentadora de Atresmedia estrenaba la noche del miércoles su nuevo programa, Top 50: Famosos en Apuros, y no se olvidó de lucir una llamativa propuesta a la altura de la noche. Un vestido verde lima ácido, cubierto de flecos, con minifalda y cuerpo corsé, de la firma House of Cb London (235€), que resaltaba su silueta y también su bronceado. Lo que no sabía la madrileña es que tal apuesta estilística la había escogido anteriormente Paula Echevarría. La actriz era la primera en sacar a la luz este modelo durante su campaña para la firma Hawkers, para la que tiene una colección exclusiva de gafas de sol.

La fiebre del corsé es una de las tendencias que se han importado de Norteamérica. Si no fuera por el eco de las Kardashian, muchas rechazarían la incomodidad de una prenda tan ceñida, aunque favorecedora. Kim K es su exponente número uno y, en España, a nuestra manera, adaptamos esta estética al tradicional juego con el color que nos caracteriza, apartando el ‘nude’ y el látex por una buena causa.

La intérprete asturiana y la colaboradora de Zapeando tienen algo nuevo en común, sin embargo, existen pequeñas características que diferencian las elecciones de ambas. Pedroche apostaba por las sandalias de la temporada para acompañar su ‘outfit’, además de un maquillaje en tonos dorados, muy adecuado para el verano. Por su parte, Paula dejaba los pies descalzos para pasear por la playa y recurría al coral en los labios, su seña de identidad. Podría decirse que las dos han demostrado la versatilidad de un modelo, para el día y para la noche. La puntuación para cada una de ellas depende de los ojos que las miren (o admiren).