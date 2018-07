Es una de las chicas más calientes del momento, por lo que no desaprovecha la oportunidad para posar ligera de ropa allá por donde va. Emily Ratajkowski ya ha comenzado sus vacaciones de verano en Saint Tropez y no ha dudado en hacerlo presumiendo de su espectacular silueta en bikini. Reconvertida en diseñadora de moda de baño, como no podía ser de otra manera, la británica se ha enfundado en uno de sus escuetos modelos para calentar aún más la Riviera francesa en compañía de su marido, Sebastian Bear McClard, con el que se casó por sorpresa -y vestida de Zara– hace tan solo unos meses.

De este modo, llamó la atención de todos los bañistas ataviada con una atrevida creación de su propia firma, Inamorata, de la que ejerce como creadora y maniquí al mismo tiempo. Emily se decantaba por el top Vulcan, una prenda muy versátil en verde menta y de estilo ‘Bardot’ que puede hacer las veces de camiseta (combinándola con una falda o jeans básicos), así como de traje de baño. Asimismo, para la parte inferior optó por la braguita Neptune, muy sensual, de tiro alto y tipo cortina, lo que permite mostrar más o menos cantidad de piel según la ocasión.

Dos piezas combinables entre sí con otras de la colección, ambas pertenecientes a su nueva colección y disponibles en su tienda online a un precio de 68 euros la parte superior y 64 la inferior. Precisamente, la propia modelo ofrecía un adelanto hace unos meses a través de su cuenta de Instagram, compartiendo una llamativa imagen del ‘shooting’ de la campaña.

Considerada como una de las mujeres más atractivas del mundo, sin duda, Emily Ratajkowski es la mejor embajadora para lucir sus sexys bikinis y trajes de baño. Fiel reflejo de su estilo y su personalidad, las piezas diseñadas por la ‘celeb’ están caracterizadas por la sensualidad. No aptas para todos los públicos, dejan gran cantidad de piel al descubierto y están dirigidas a una mujer atrevida y muy femenina.