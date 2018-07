Lucía Rivera: “No creo que sea muy diferente a una modelo de Victoria’s Secret”

Belleza angelical, derroche de sensualidad y un auténtico terremoto sobre la pasarela. Con tan solo 19 años, Lucía Rivera se ha posicionado como una de las promesas del futuro de la moda española. Además de convertirse en uno de los grandes reclamos de marcas y firmas, el rostro de la hija de la actriz Blanca Romero y el torero Cayetano Rivera comienza a ser uno de los imprescindibles en las Semanas de la Moda nacionales. Con motivo de la presentación del Citroën E-Mehari, un automóvil 100% eléctrico que conjuga diseño con ecología del que ha sido nombrada embajadora, la modelo continúa su aventura y se ha desplazado hasta Ibiza, donde ha contado a LOOK cuáles son sus aliados de belleza, quiénes son sus ‘influencers’ de cabecera o qué come para presumir de su espectacular figura.

Pese a contar con más de 65.000 seguidores en Instagram, la hija de la guapa actriz tiene claro cuál es sueño, que se aleja del de convertirse en ‘reina’ de las redes sociales, y huye de la etiqueta de ‘influencer’. “Yo no soy ‘influencer’. Puedo ser una modelo digital o una modelo conocida, pero no ‘influencer’. Respeto a las chicas que lo son. Las sigo, a algunas les copio los looks y otras son mis amigas, pero yo soy modelo”, explica Lucía, quien confiesa que cuando las chicas se presentan a un casting son preguntadas por la edad, la estatura y, por supuesto, el número de seguidores. “Hay algunas modelos que lo llevan mal, yo lo llevo bien. Ahora es la era de Instagram, pero mañana será otra cosa”, prosigue Romero, que se ha dejado conquistar por los perfiles sociales de la ‘influencer’ María Pombo o la modelo Blanca Padilla.

“Irina Shayk me motivó a dedicarme a esto”

La ‘celeb’, que ha sido comparada en numerosas ocasiones con una de las tops más explosivas del panorama actual, Emily Ratajkowski, asegura que la británica ha sido una de sus grandes inspiraciones a la hora de dar el salto a las pasarelas. “Emily Ratajkowski es ahora una de mis inspiraciones. Me comparan mucho con ella por los rasgos y la altura, pero tengo que reconocer que de pequeña me impresionó muchísimo Irina Shayk. Ella me incitó a ser modelo, la conocí y aluciné. No tenemos nada que ver entre nosotras en lo que respecta al estilo, pero es cierto que me encanta su belleza y su elegancia. Ella me motivó a dedicarme a esto”, confiesa la asturiana quien, a pesar de su éxito ‘in crescendo’, considera que es demasiado joven como para tener su propia línea de ropa. “Tengo que ser mucho más mayor, estar más madura de mente y más formada”, reconoce.

“No comer es muy triste”

Al estar inmersa en su carrera de modelo, la joven se dedica en cuerpo y alma a sacar el máximo partido a su figura. Sin embargo, y a pesar de que no descuida su alimentación, la hija de Cayetano también se da sus caprichos. “Es cierto que me privo y si creo que tengo que comerme una tableta de chocolate y lo necesito, me la como. Lo que sí que es verdad es que luego me entra el remordimiento y voy a correr media horita o una hora. Ahora noto que engordo más fácilmente que antes. Antes era más delgada y me ‘rayaba’ bastante por estar demasiado delgada. Ahora lo pienso y me da un poco de rabia porque estaba muy bien”, explica la modelo, que confiesa que no sigue una dieta estricta. “Viniendo de Asturias estaba acostumbrada a comerme un bocadillo de chorizo para merendar, que era lo sano y lo normal. Ahora me lo como de vez en cuando y luego me voy a correr o bailo. No comer es muy triste y la alimentación es muy importante”, prosigue.

Su producto fetiche

Como la mayoría de mujeres, la asturiana también cuenta con sus imprescindibles de belleza. Además de la protección en la cara, Rivera desvela que no es que le encante maquillarse e índice en la importancia de dejar respirar la piel. “Cuando llego a casa me desmaquillo siempre e hidrato muy bien mi piel. Hay un producto que me encanta, la nueva máscara de pestañas de Yves Saint Laurent. ¡Me flipa!”.

“No creo que sea muy diferente a una modelo de Victoria’s Secret”

Pese a que su futuro es más que prometedor y sueña con volar alto, la ‘it girl’ no tiene en mente poder colgarse las alas de Victoria’s Secret. “Me va muy bien, pero no soy lo suficientemente alta para estar ahí. Ojalá algún día se derribe esa barrera de la estatura, porque hay niñas preciosas que tienen el mismo físico y son igual de guapas. Nos tienen metidas en el hoyo y la verdad que por el tipo de belleza y las medidas no creo que yo sea muy diferente a una modelo de Victoria´s Secret”, revela Lucía, quien considera que cuenta con las capacidades para formar parte del desfile de lencería más exitoso del mundo.

La modelo, que se mudará en el mes de septiembre a Paris, una de las ciudades de la moda por excelencia y el sueño de cualquier chica que quiera triunfar en esta profesión, está muy contenta con todos los movimientos que luchan por el empoderamiento femenino. “Somos personas, somos mujeres y tenemos que defender nuestros derechos”, sentencia Lucía Rivero, que continúa dispuesta a seguir comiéndose el mundo encima de una pasarela.

Entrevista realizada por JM Ávila.