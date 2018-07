Todavía no han pasado dos semanas desde que Sergio Ramos se vistió de la versión moderna de Indiana Jones y ya ha vuelto a arriesgarse con otro estilismo imposible. En una semana en la que se ha hecho público su compromiso con Pilar Rubio, parece que dar un paso más en su vida personal no ha interferido para nada en sus decisiones de moda ya que su último look vuelve a ser de todo menos discreto.

Con un estrecho pantalón negro -corto y remangado por encima de la rodilla- combinado con una exótica camisa de manga corta en el mismo color y decorada con siluetas de hojas en color blanco, sneakers negras y calcetines blancos subidos hasta la espinilla, el capitán de la Selección Española y el Real Madrid ha posado para sus fans con un sombrero borsalino en beige y gafas de sol que terminan de dar el toque imposible al conjunto.

El gusto de Sergio Ramos por la moda, y su original manera de combinar tendencias, hacen de su boda uno de los pocos enlaces de la crónica social en el que la clásica pregunta sobre cuál será el vestido elegido por la novia está prácticamente empatada a la expectación que despierta la duda sobre cómo será el modelito que se ponga el novio para dar el ‘sí, quiero’.