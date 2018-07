Lo bueno se hace esperar. Han pasado más de seis meses y por fin el momento ha llegado. Tras los rumores de distanciamiento con el que ha sido desde siempre más que su modisto de cabecera, doña Letizia por fin ha recuperado a Felipe Varela. No es que en los últimos meses no hubiera lucido prendas del modisto, pero le había relegado a un segundo plano en pos de otras figuras como Carolina Herrera o nuevas incorporaciones a su vestidor como DelPozo, Ana Locking o Adolfo Domínguez.

La Reina ha recurrido al diseñador para uno de los pocos actos castrenses en los que participa a lo largo del año. Ha sido en Madrid, donde doña Letizia ha acompañado al Rey al acto de entrega de Reales Despachos en la Academia Central de la Defensa, centro docente militar responsable de la formación de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

De blanco impoluto, uno de los tonos que más favorece a la consorte, la esposa de Felipe VI, se ha decantado por un favorecedor conjunto de falda y chaleco del que fuera su modisto de cabecera . El chaleco, que curiosamente es el modelo ‘Army’ -muy propicio para el acto de hoy- está elaborado en tweed y la espada en guipur estrella de algodón. Aún está disponible en la web a un precio de 347 euros -antes costaba 495-, aunque advierten que quedan pocas unidades. La falda, recta y de corte midi, ya no se encuentra en la página. Doña Letizia ha completado su estilismo con salones en ante color café de Carolina Herrera que estrenó la semana pasada y bolso en tono camel y blanco de la misma firma que lució en El Pardo el pasado mes de mayo.

Llamativos accesorios

Lo más significativo del look de la Reina han sido, sin duda, los accesorios. Hacía mucho que doña Letizia no aparecía con gafas de sol en un acto. Lo ha hecho con unas de estilo eye-cut, que estilizaban sus ya de por sí finas facciones. Además, la Reina ha querido dar protagonismo a sus pendientes y se ha decantado por un conjunto muy en la línea de los que le obsequió el presidente portugués, Rebelo de Sousa en su última visita a Madrid. Se trata de unos pendientes largos, de filigrana cuya procedencia aún no se conoce.