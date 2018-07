¡Britney Spears ha regresado a los escenarios por todo lo alto! La ‘Princesa del Pop’ ha dado el pistoletazo de salida a su nueva gira mundial Piece of Me, con la que recorrerá Estados Unidos y más de una decena de países de Europa. Para la presentación de las nuevas canciones, la cantante de Baby One More Time ha preparado una espectacular puesta en escena, en la que las complicadas coreografías y el arriesgado vestuario, con el que lucir su recuperada figura, son dos de los principales ingredientes. Tanto es así que, durante su concierto en Maryland (Estados Unidos), Britney fue traicionada por su sostén.

Al más puro estilo ‘princesa guerrera’, la estadounidense irrumpió en el escenario con un sexy ‘outfit’ de Marco Morante protagonizado por body negro brillante con tiras y choker. Su éxito de 2005 Do Something fue la primera canción del repertorio con la que Spears intentó conquistar a su público. Sin embargo, entre baile y baile, un defecto en el vestuario provocó que uno de sus pechos quedara al aire. La artista, que intentó sin éxito ajustarse el complicado sujetador en mitad de la actuación, demostró ser toda una profesional, esperando a finalizar la canción para arreglar sus problemas con el estilismo detrás del escenario.

Como era de esperar, el público no dejó pasar por alto este despiste y una seguidora se encargó de inmortalizar el momento y colgarla en la Red. La grabación se ha viralizado en las redes sociales y programas de televisión.

Este anecdótico episodio recuerda al protagonizado por Justin Timberlake y Janet Jackson en la Super Bowl 2014, cuando el dúo saltó al campo en el descanso para interpretar la sugerente Rock your body. Al final de la canción, Timberlake posó su mano sobre el corpiño de cuero negro que llevaba la cantante y arrancó el trozo de cuero que cubría el pecho de la artista.