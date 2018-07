Hace pocos días nos sorprendía la noticia de que Bihor, un pueblo rumano de amplia tradición textil, había plantado cara a la mismísima Dior después de que Maria Grazia Chiuri copiara una de sus chaquetas típicas para una de las últimas colecciones de la firma francesa. Sin embargo, no hace falta irnos tan lejos para ver que este tipo de fenómeno, conocido como apropiación cultural, sucede más cerca y frecuentemente de lo que pensamos. Y es que dos localidades gallegas han recogido su testigo acusando de plagio a Dolce & Gabbana, según han dado a conocer diversos medios de comunicación. ¿Es que los grandes diseñadores internacionales andan escasos de creatividad y necesitan ‘inspirarse’ en elementos propios del folclore regional? Parece ser que sí.

Viana do Bolo y Vilariño do Conso son los pueblos de Orense que no podían dar crédito al percatarse de que varios diseños de la casa italiana eran prácticamente iguales a los ‘Boteiros’, las figuras más representativas de su carnaval. Una tradicional y original fiesta, también conocida como ‘entroido’, en la que sus calles se llenan de los llamativos colores de sus vestimentas. Piezas que el sello de Domenico Dolce y Stefano Gabbana subieron a la pasarela el pasado mes de septiembre como parte de su colección de primavera-verano 2018.

Las prendas en cuestión son chaquetas y camisas plagadas de microvolantes y cintas multicolor que componen distintas formas geométricas. Prácticamente las mismas que se pueden ver entre febrero y marzo, fecha en la que se celebra la mencionada fiesta, cuyo origen se remonta a varios siglos atrás.

Como sucediera en el caso de Bihor, lo que los gallegos reclaman no es otra cosa que reconocimiento y respeto por una tradición ancestral que forma una parte muy arraigada de su cultura. Tal y como informan medios como el Huffington Post, aunque desde los ayuntamientos se han intentado poner en contacto con Dolce & Gabbana, aun no han obtenido respuesta alguna por su parte.