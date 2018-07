Si hubiera que pensar en una semana en la que a cada minuto tuviéramos looks para el recuerdo, posiblemente esta sería la que estamos cerrando. La MBFWM, también conocida como Mercedes-Benz Fashion Week Madrid daba el pistoletazo de salida a jornadas repletas de eventos, desfiles, tendencias, alguna que otra ‘celebrity’ inesperada, ‘stories’ de Instagram memorables y cómo no, muchas elecciones estilísticas que replicar.

Comenzamos, casi, por el final. La noche del jueves la Revista Vogue España celebraba su 30 aniversario y no faltaron los personajes más reconocidos del sector y muchas prescriptoras de estilo que lucieron impecables. Precisamente por ello nos ha costado tanto elegir los dos primeros puestos del ranking. Finalmente nos hemos inclinado por alabar las dos versiones de fiesta que representan tanto Eugenia Silva con su Versace alta costura como Nieves Álvarez y su diseño de Carolina Herrera, con tocado de Philip Treacy incluido.

Sin embargo en el mismo punto y a la misma hora había dos opciones que se nos atragantaban un poco. El vestido de Palomo Spain que la artista revelación Rosalía eligió para la cita le venía como anillo al dedo. Flamenco, cargado de flecos y con un giro inesperado, pero, tal vez porque nos terminó por cautivar más el que acompañó allí mismo su cante sobre el escenario, posiblemente a este no le sacó tanto partido. Lo mismo ocurre con la ‘top model’ Magdalena Frackowiak, que, si bien acostumbra a lucir estilismos deportivos no nos pareció el más adecuado para este acontecimiento (por mucho Balmain que fuera).

Fuera de nuestras fronteras, en la Summer party de Syco, hemos podido ver una de las propuestas de estilo más versátiles de la temporada, la que escogía la cantante Cheryl en un naranja intenso con hombros descubiertos de Cushnie et Ochs. Por su parte, Dakota Johnson demostraba las posibilidades de un vaquero con dos elecciones, una para el día y otra para la noche. Al igual que ella, ya con acento español, acertó, sin peros, la modelo Noelia López con un traje sastre estampado para acudir al concierto de Niña Pastori, en el marco del Universal Music Festival.

No tuvo tanta suerte, sin embargo Katy Perry, quien mezcló prendas al extremo para componer un look estival que no casaba con la gorra que lo acompañaba. Además, las apariciones de Sara Carbonero y Heidi Klum, demostraron que ambas se acomodaron en el fondo de armario. La primera en un demasiado sencillo Teresa Helbig en clave ‘total Black’ (nos gusto mucho más el vestido que lució posteriormente) y la segunda con una cómoda opción que sabía demasiado a altas temperaturas cuando estaba bajo la lluvia.