El alegato contra el machismo de Cristina Pedroche tras lucir un polémico vestido

Hay quienes piensan en la moda como simple ropa, pero hay otras personas que, consciente e inconscientemente, ven más allá. Ello significa tener una visión más amplia de los estilos de la sociedad, o, por el contrario, convertirlos en motivo de discriminación. Esto último le ha vuelto a suceder a Cristina Pedroche con una de sus elecciones estilísticas. La presentadora escogió un veraniego vestido de la firma Sandro para, como cualquier día más, colaborar en el programa Zapeando. Sin embargo, durante la emisión del programa la madrileña se convirtió en el objeto de las críticas más desagradables por parte de algunos telespectadores.

El polémico diseño en cuestión es una creación con escote pronunciado, minifalda más una sobrefalda ‘midi’, con lazada a los hombros, de color azul y con un estampado en tonos rojizos, que tiene un precio rebajado de 192,50 €. La ex reportera lo combinó con una densa melena rizada, que descubrimos el pasado mes de junio y unas sandalias ‘nude’.

Tan sincera como acostumbra, no ha querido desaprovechar la oportunidad para emitir su alegato más firme contra quienes vertían comentarios hirientes sobre ella y su look. “Hoy me he puesto este vestido en Zapeando y he tenido que aguantar que en redes me digan: ‘puta zorra’, ‘putona’, ‘buscona’, ‘guarra’, ‘se pone ese vestido porque es la única forma de llamar la atención’, ‘y luego va de feminista’, ‘enseña el cuerpo porque no tiene cerebro’, ‘no por enseñar carne eres mejor artista’… Estos son solo algunos ejemplos de lo que aguanto hoy y todos los días. Lo siento, no me afecta, me resbala, me seguiré poniendo lo que me salga del unicornio”, escribía en su cuenta de Instagram.

De esta forma, la periodista ha hecho frente a la situación que ella misma calificó como fruto de la sociedad machista y que por desgracia, se ha convertido en una constante en sus apariciones públicas. Pedroche ha querido añadir que seguiría vistiendo como le apetezca “por el resto de las mujeres“, pues su posición le permite “darles voz a todas”. Y es que, las redes sociales han terminado por transformarse en un hervidero de valoraciones tanto positivas como negativas, que, en ciertos casos, pueden resultar muy ofensivas.

Las reacciones de muchos de sus amigos, rostros conocidos de la música y el cine, no se han hecho esperar. “Las bocas de la nada”, la animaba Alejandro Sanz. “¿Dónde puedo comprarlo? Es para ponérmelo todos los días hasta que se gaste a jirones”, le escribía Chenoa. Su compañera Ana Morgade, añadía: “Estás bella y poderosa. Que les den a todos los muertos de miedo y envidia”. Algunos nombres que se han unido a estas muestras de apoyo han sido Daniela Blume, Roberto Leal, Maribel Verdú, Georgina Rodríguez, Helen Lindes, Adriana Torrebejano, Tania Llasera, Marisa Jara y Nadia De Santiago.

La presentadora se suma, gracias a este texto, a otras ‘celebrities’ que alzaron la voz contra la libertad, a veces despectiva, que pulula por la Red. Millie Bobbie Brown, Khloé Kardashian, Laura Matamoros o Sofia Vergara son solo algunas de las mujeres que dijeron basta a los ‘haters’ a través de su perfil.