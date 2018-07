Beyoncé consiguió que la pasada edición de Coachella se convirtiese en una de las mejores y más seguidas de los últimos años. La expectación por ver a la diva del pop sobre el escenario reunió a miles de personas en el valle californiano. Los que no tuvimos la suerte de poder asistir al gran show, que llegó incluso a tener su propio nombre y ser bautizado como #Beychella, también seguimos con gran interés su actuación. Porque los conciertos de la señora Carter no son simples actuaciones musicales, son un verdadero espectáculo.

Los looks que utiliza Beyoncé en cada uno de ellos no pasan desapercibidos y, en Coachella, tampoco fue para menos. Así, arropada por sus bailarines, una multitudinaria orquesta y por la participación de las integrantes de su antiguo grupo, Destiny’s Child, con quienes cantó la mítica canción Say my name y desató la histeria de sus seguidores, Beyoncé arrasó como también lo hicieron las sudaderas y camisetas de inspiración universitaria de Balmain, que lució durante algunas de sus canciones. “Cuando vimos a todos los bailarines y a ella misma admirando sus outfits nos dimos cuenta de que estábamos creando algo muy impactante”, explica para Vogue Oliver Rousteing, director creativo de la firma francesa.

Y sí, tan grande fue lo que consiguieron hacer Balmain y Beyoncé el pasado mes de abril, que han decidido poner a la venta sus looks en una colección cápsula que saldrá a la venta mañana, 13 de julio, en la tienda de Balmain de París y el 14 en los portales web de la maison y de cantante texana. ¿Precios? Entre los 290 y 1.800 dólares.

Pero el lanzamiento de esta línea de ropa esconde algo mucho más grande; algo por lo que Beyoncé y Oliver Rousteing merecen que nos quitemos literalmente el sombrero y nos rindamos una vez más a sus pies: “La donación es el principal objetivo de la colaboración. No olvidamos de dónde venimos. Es muy importante para mí, yo vengo de un orfanato. Por eso me siento muy emocionado y ligado a este trabajo”, afirma el afamado modisto.

“En mis ocho años como director creativo de Balmain, he tenido muchas experiencias increíbles y sé que hay muchas, muchas por venir, pero hoy puedo decir sin ninguna duda que colaborar con Beyoncé para sus conciertos en Coachella está destinada a ser uno de los recuerdos más importantes y preciados de mi carrera. ¿Por qué? Por Beyoncé”, comenta el diseñador. “Después de experimentar una unión tan bella, no podíamos marcharnos sin más, sin añadir el toque final, el toque perfecto”, continúa.

Pero el manifiesto del diseñador no queda ahí, puesto que detrás de todo el proceso existe un mensaje muy poderoso con el que Beyoncé y Rousteing pretenden empoderar al colectivo negro: “Esta colección de sudaderas y camisetas, basadas en los diseños clave de nuestros esfuerzos en Coachella, responden a nuestra necesidad de pagar una deuda obvia por la inspiración que recibimos del espíritu de la firma y el legado de las universidades históricamente negras. Por eso, estamos encantados de anunciar que los ingresos de esta colección ayudarán a financiar el impresionante trabajo de United Negro College Fund (UNCF) para ayudar a garantizar que los líderes del mañana podrán ir a la universidad, prosperar y graduarse. Trabajé muy duro con ella en los momentos de #Beychella y el hecho de que podamos lanzar esta colaboración, que está basada en nuestra creatividad juntos, es un paso enorme para la moda y la música. Beyoncé es muy perfeccionista, es alguien con mucha fuerza y visiones muy fuertes. Le importa el feminismo, empoderar a la mujer. Y la idea de traer esta colaboración en la que compartimos las mismas ideas, la misma visión de la música, la misma visión de la moda, la misma visión de lo que ocurre en el mundo va más allá de solo ropa. Es un mensaje potente y estoy orgulloso de formar parte de él”.