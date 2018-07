Por fin podemos compartir con vosotros una noticia que nos hace muy felices. Hoy @iberia ha anunciado que seremos los autores del próximo uniforme de la compañía! Teresa Helbig es la primera diseñadora de la historia de la compañía (después de precedentes a los que admiramos muchísimo, como Pedro Rodríguez, Manuel Pertegaz o Elio Berhanyer), y solo podemos decir -estamos demasiado emocionados- que son infinitas las ganas de hacer un trabajo impecable, útil y bello. Esperamos que os guste esta propuesta para un oficio, el de los profesionales de la aviación, que se parece mucho al nuestro. Ambos trabajamos con sueños. #talentoabordo #iberia #teresahelbig

