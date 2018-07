La gran boda del año, también conocida como el enlace del Príncipe Harry y Meghan Markle, valió, no solo para añadir esta celebración a la lista de los acontecimientos ‘reales’ más emocionantes de todos los tiempos, sino para sacar a la luz el perfecto estilo de algunas de las invitadas. Si Amal Clooney demostraba, una vez más, ser la viva imagen del lujo silencioso, Lady Kitty Spencer -sobrina de Lady Di- se alzaba con el título de nuevo icono ‘millenial’. La joven se convirtió en la mejor vestida según diferentes medios de comunicación y saltó así a la fama al descubrirse su estrecha relación con los directores creativos de Dolce & Gabbana. Un vínculo que es consecuencia de la participación de la joven en numerosos desfiles y ‘front-rows’ de la casa italiana. Tanto es así, que la firma la ha vuelto a escoger para lucir una de sus piezas en su último y espectacular show.

Un palacio digno de cuento ubicado en El Lago di Como era el escenario escogido para la presentación su colección de Alta Moda, inspirada en Los Novios de Alessandro Manzoni. Con un diseño tan barroco como acostumbra la marca, la joven descendía por unas escaleras de piedra y caminaba por un jardín lleno de referencias históricas, enredaderas y flores representando el papel de Lucia, la protagonista de la obra literaria. La ‘it-girl’ abría el desfile con una creación de espíritu medieval (corona incluida) junto a sonidos de ópera.

La alta costura de la casa de moda es ante todo un espectáculo, una historia en la que las modelos son tan importantes como las embajadoras de la firma. Es por ello que en este espectáculo no dejaron pasar la oportunidad de contar con personalidades de prestigio sobre la pasarela. Entre ellas, otra ‘lady’ que tampoco pasó desapercibida: la aristócrata Lady Weymouth caminó por el mágico entorno de Villa Olmo con un vestido de marcada estética neoclásica. Tanto la marquesa como la sobrina de Lady Di son todas unas expertas en la marca, pues no hay ocasión que se precie en la que no se decanten por uno de sus vestidos.

Kitty Spencer se ha mostrado visiblemente emocionada en varios vídeos y publicaciones que ha publicado en Instagram. Desde el maquillaje a los adornos ‘beauty’, pasando por el recorrido hasta llegar a la localización final, todo ello lo ha mostrado en su perfil. Una de esos primeros ‘posts’, el de su ‘fitting’ (las pruebas definitivas), y tampoco ha faltado, el resumen de su paso por este último desfile, en el que agradece la confianza a los diseñadores. “El momento más inolvidable y surrealista. Fue un auténtico honor abrir el desfile más bonito del mundo. Gracias desde lo más hondo de mi corazón a Stefano Gabbana y Domenico Dolce. Os quiero a ambos y me habéis permitido cumplir un sueño que jamás habría osado tener” escribía la ‘influencer’. Vistas estas palabras y las actitudes de la modelo y los diseñadores, no nos extrañaría que hubiese nuevos (e históricos) capítulos en esta saga.