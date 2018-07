Meghan vuelve a sus raíces. La duquesa de Sussex estrena diseñador en el bautizo de su sobrino, el príncipe Louis y tiende una mano a Ralph Lauren, uno de los iconos del chic norteamericano por excelencia. Ya en su última aparición la pasada semana, la esposa del príncipe Harry había sorprendido con un llamativo diseño de Brandon Maxwell, modisto neoyorquino y uno de los favoritos de Lady Gaga. Sin embargo, el color del traje había sido visto por muchos como un guiño a la reina Isabel, cuyo tono preferido siempre ha sido precisamente el amarillo.

Desde que contrajera matrimonio y hasta ahora, la exactriz se había decantado por firmas británicas o con una vinculación con el país. Goat Fashion, Givenchy o Stella McCartney son un claro ejemplo de esta tendencia, pero ahora parece haber dado un giro en su actitud. La elección de Ralph Lauren es toda una declaración de intenciones. Meghan abre su armario a su país de origen, en un claro intento de fusionar la moda británica con la norteamericana. Meghan se ha decantado por un precioso vestido de corte lady en tono verde oliva que ha combinado con stilettos de Jimmy Choo a juego y tocado del británico Stephen Jones.

Members of the Royal Family arrive at St James’s Palace for the christening of Prince Louis. pic.twitter.com/3pDk4D898C

La gran protagonista, Kate Middleton, ha vuelto a cumplir con su ‘norma autoimpuesta’ y se ha vestido en tono claro. La Duquesa ha sido fiel a su firma de cabecera para las grandes ocasiones, McQueen, y ha lucido un sencillo diseño con mangas abullonadas que ha combinado con tocado de Jane Taylor. Al igual que Kate, también la esposa del príncipe Carlos ha preferido los colores claros, con una combinación de vestido y abrigo de Fiona Clare y sombrero de Locke.

Godparents of #PrinceLouis arrive for the christening with their spouses as well as members of the Middleton family pic.twitter.com/8xLsgYlbxF

— Russell Myers (@rjmyers) 9 de julio de 2018