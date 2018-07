Amaia fue una de las protagonistas del autobús de ‘Paquita Salas’ que paseó por Madrid abarrotado de famosos el pasado sábado con motivo de la celebración del desfile del Orgullo.

La ganadora de Operación Triunfo, que conquistó al público no solo con su voz sino también con su naturalidad, sencillez y simpatía, disfrutó sin límite de la música y el ambiente festivo que la rodeaba, siendo una de las más ‘bailonas’ del grupo.

Para su cita con la celebración la de Pamplona eligió un sencillo y cómodo look que combinaba un short vaquero con una camiseta de cuello halter en negro con rayas blancas y la espalda descubierta. Pero no siempre es lo que parece y ha resultado que la parte de arriba que lució la ‘triunfita’ no es un top sino un body que, además, está muy rebajado.

De Zara, disponible en todas las tallas y por 7.95€, la prenda con la que Amaia bailó, se fotografió y lanzó besos a todos los que gritaban su nombre, puede ser tuya desde YA.