La nueva edición de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid ya está en marcha. En esta ocasión, la cita (tradicionalmente celebrada en septiembre) ha sido adelantada unos meses para hacerla coincidir en el circuito internacional de las otras grandes Semanas de la Moda. Aunque los desfiles oficiales darán comienzo la mañana del domingo 8 de julio en el pabellón 14.1 de Ifema, la capital ya se ha puesto de largo para acoger numerosos eventos relacionados con el mundo de la moda celebrados en el marco de esta convocatoria tan especial.

De este modo, el Festival de Moda Urbano Madrid es Moda, organizado por la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) celebra su VII edición, 5 al 15 de julio de 2018 con el objetivo ‘vestir’ la capital durante estos días a través de exposiciones, escaparates especiales, rutas por museos, encuentros o jornadas de ‘shopping’. “Todo con el diseño y la creación española como protagonistas”, según afirman desde la plataforma.

Y es que las calles de Madrid se van a convertir en una improvisada pasarela sobre la que desfilarán firmas como Oteyza (6 de julio en el espacio DiMAD de Matadero), Ion Fiz (el día 10 en el espacio Vintalogy), María Lafuente (en el espacio Harley de Madrid) o Lauwood (en La Latina Cement Design).

Por su parte, los museos de la ciudad también aportarán su granito de arena a esta iniciativa tan especial a través de numerosas actividades. De este modo el Museo Thyssen Bornemisza realizará una visita guiada a la exposición de Vasarely, con la moda como hilo conductor; el Museo del Traje organizará itinerarios comentados a la exposición de Photoespaña ¡Moda! Diseño español a través de la fotografía; el Museo Nacional de Artes Decorativas participa con el cuentacuentos El Sueño de Elsa, inspirado en la obra de Elsa Schiaparelli; el Museo Sorolla ha programado la visita guiada Vestirse para un jardín; y el Museo de la Historia de Madrid mostrará la exposición La Plaza Mayor también es moda.

Por si esto no fuera suficiente, también se ha convocado el tradicional concurso de escaparates, donde competirán muestras realizadas por estudiantes, en la categoría novel, y otros de grandes firmas creados por escaparatistas, en la categoría profesional. Además, la moda sostenible (con The Circular Prject), la gastronomía y el cine también tendrán su propio espacio con la organización de charlas, menús exclusivos y proyecciones basados en la moda española.

Sin duda, una agenda repleta para disfrutar como nunca de la MBFW Madrid.