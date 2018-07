Con las altas temperaturas del verano a la vuelta de la esquina, los looks de las ‘celebrities’, como en todo cambio de armario, sufren una evolución. Algunas habituales entre las mejores, cometen un traspiés, otras, siempre desapercibidas, se convierten en objeto de todos los ‘flashes’ y no únicamente por su bronceado. Estas últimas consiguen un sobresaliente sin necesidad de demasiados artificios. En concreto, esta semana sube al pódium Penélope Cruz. Si hace unos días aparecía con un espectacular diseño de Chanel en tul, ha sido recientemente cuando la hemos podido ver con un look digno de toda una embajadora de la ‘maison’. Aunque un poco invernal, se dejó ver en el ‘front-row’ del desfile con minivestido de tejido ‘tweed’ en tonos rosas y naranjas que acompañaba con una boina y ‘stilettos’ color ‘nude’.

Estos últimos siete días el éxito ha sido sinónimo de una única prenda, salvo por la actriz Bárbara Lennie que acertaba, en términos de estilo, con dos. En concreto un traje sastre celeste con estampado de lunares blancos de Palomo Spain, firma de la que la intérprete es musa en la película Otro de esos sueños tuyos, presentada en Madrid. Igual que ella, a todo color, la ‘it-girl’ OIivia Palermo triunfaba con un sencillo vestido ‘total red’ de Valentino para acudir al desfile de alta costura de esta casa italiana en París.

En la ciudad del amor también estuvo Hiba Abouk, quien, por el contrario, arriesgó demasiado y falló. Se trataba de una propuesta en rosa y plata, con vocación de corsé, del emblemático diseñador francés Jean Paul Gaultier. Así acudió al show que este celebraba en la capital francesa y el efecto no resultaba muy favorecedor. De igual forma, en este mismo lugar la ‘top model’ Cindy Bruna perseguía el mismo efecto que quien fuera Fátima en El Príncipe con una creación de Ulyana Sergeenko, para asistir a la Gala Amfar, y tampoco convenció.

Ya en territorio español, los K.O no han sido pocos. El de Barei llama la atención por tratarse de un gran fallo de estilismo. Una gran cantidad de piezas superpuestas que funcionarían por separado, pero en ningún caso juntas. Sin embargo, los dos más sonados y recientes, de dos mujeres de moda, demuestran que el jueves no debió de ser uno sus mejores días. No se puede ganar siempre y por eso el Temperley London con tul y escamas de Marta Hazas y el Hannibal Laguna asimétrico de Mónica Cruz, no aprueban en esta ocasión.

Por último y cerrando en positivo, Eva González escogió un diseño asimétrico de Dolores Promesas, de 10 en los Premios Gourmet de una reconocida revista de moda. Sara Carbonero no quiso perderse esta cita y prefirió una opción más larga en verde apagado y con sabor a verano de Asos. Dos casos de éxito que recordar ante cualquier evento veraniego que se avecine.