Isabel Preysler, la mejor embajadora de los diseños de Tamara Falcó

Es una de las mujeres más elegantes de nuestro país y lo demuestra con todos y cada uno de sus looks. El estilo clásico y sofisticado de Isabel Preysler es admirado allá por donde va, aunque, en ocasiones, también sabe cómo sorprender con las tendencias más modernas y actuales; algo que sucedió hace unos meses cuando impactó con una original sahariana en tejido denim, otorgándole un toque mucho más transgresor. Y es que la socialité se atreve con cualquier tipo de prenda, incluso con las que llevan sus propias hijas. Herederas de la clase de su madre, Ana Boyer y Tamara Falcó también ejercen una importante influencia en su vestidor.

Un hecho que se ha confirmado través de la última publicación de la recién estrenada diseñadora en su cuenta de Instagram. En ella muestra como la filipina se ha convertido en una de las mejores embajadoras de su propia firma de moda, TFC, eligiendo uno de sus vestidos durante una de sus escapadas a Saint Tropez. “Mami llevando #theandiedress en St. Trop. Según me cuenta se le acercaron para decirle que era la Sra más chic del almuerzo… pero no me puedo llevar el crédito por ello”, escribía modesta junto a la imagen de su progenitora.

En concreto se trata del modelo Andie de su primera colección, Little Details, disponible a un precio de 370 euros a través de su tienda online. Un diseño muy femenino confeccionado en seda azul y blanca, con estampado floral y un precioso escote ‘bardot’ (uno de sus favoritos). Sin embargo, en esta ocasión la ‘celeb’ optó por una versión en manga corta.

Un precioso vestido de inspiración veraniega que, casualmente, ya había lucido anteriormente su hija pequeña poco tiempo antes y cuyo ‘print’ recordaba a otro visto a Meghan Markle. Hablamos del precioso diseño cruzado de Oscar de la Renta con el que la duquesa de Sussex conquistó durante una boda hace unas semanas, haciendo gala de un perfecto look de invitada.

Aunque lleva poco tiempo en el mundo de la moda, las románticas y delicadas creaciones de Tamara Falcó parecen haber tenido una gran acogida, por lo menos entre Isabel Preysler y los miembros de su familia.