Todos los detalles del vestido de novia de Rosanna Zanetti

Hace unos meses David Bisbal y Rosanna Zanetti sorprendían con el anuncio de su compromiso matrimonial. No obstante, la auténtica sorpresa ha llegado ahora. La pareja ya se ha casado en secreto y en la más estricta intimidad. Era el propio almeriense el que anunciaba pletórico la noticia recientemente a través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 2 millones de seguidores. “Ni en sueños habríamos imaginado una boda más perfecta: romántica, emotiva, discreta y en la más absoluta intimidad. Estamos muy felices y muy emocionados y queremos compartirlo con vosotros”, escribía en referencia al que parece haber sido el día más feliz de su vida junto a una foto de la feliz pareja ya como marido y mujer.

Como no podía ser de otra manera, automáticamente todas las miradas se han puesto en el look nupcial de la venezolana. Un precioso modelo por Hervé Moreau para Pronovias que no ha dejado indiferente a nadie. Precisamente, el pasado mayo, la actriz y modelo compartía ‘front row’ con Irina Shayk durante el desfile de la firma catalana durante la Bridal Fashion Week de Barcelona, puede que con el diseño de su vestido de novia ya en mente.

Aunque no han trascendido demasiados detalles de cómo ni dónde transcurrió la ceremonia, ya hemos podido conocer algunos de la confección de la pieza elegida para su gran día. Se trata de una creación en radiante blanco con corte sirena y escote en forma de corazón realizado en crepé para realzar su figura. Asimismo, cuenta con mangas caídas y cola de tres metros, ambas extraíbles para facilitar a la novia una mayor libertad de movimientos en cada momento de la celebración, dando lugar a distintos looks. Un cuidado trabajo llevado a cabo en el taller de la Maison en el que se emplearon más de 100 horas de trabajo.

Sin duda, un impresionante diseño que, según se puede apreciar en la imagen, Rosanna Zanetti combinó con un ‘look beauty’ muy natural con un recogido de estilo ‘messy’ y un sencillo y favorecedor maquillaje.