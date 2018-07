Marta Hazas, firme abanderada de la moda ‘made in Spain’

En alguna ocasión ha reconocido que Paula Echevarría es una de sus grandes fuentes de Inspiración, pero Marta Hazas tiene su propio estilo a la hora de vestir. Chic, alegre y muy fresco, siempre acierta con cada una de sus elecciones- aunque estas le lleven a coincidir con el mismo look que otras invitadas- tal y como ha demostrado recientemente través de sus redes sociales. De vuelta en su Santander natal por vacaciones, la protagonista de Velvet Colección ha querido disfrutar de los pequeños placeres cotidianos como pasear a su perro haciendo gala de un estilismo muy particular con sello ‘made in spain’.

“Como echaba de menos esto”, escribía junto a una serie de fotografías en las que luce un precioso ‘jumpsuit’ (una de las prendas de la temporada) de aire casual en su cuenta de Instagram. Holgado, de tirantes, corte tobillero y con palmeras bordadas sobre fondo negro, la actriz no ha dudado en etiquetar la procedencia de su nueva adquisición. Pertenece a la cuidada selección de piezas de una de sus tiendas favoritas de la capital cántabra, El Gato en el Balcón, un precioso espacio multimarca “dirigido a una mujer a la que le gusta vestir especial y sobre todo femenina”, tal y como se especifica en su web.

En concreto, la pieza está firmada por la marca española Pepa Loves, cuyas prendas están caracterizadas por un inconfundible toque ‘naif’, muy desenfadado y divertido. Si te gusta, estás de enhorabuena, puesto que el mono se encuentra rebajado a un precio de 69,95 euros, de sus 99,90 iniciales, disponible en su tienda online. Sin duda, una oportunidad única para lucir moda nacional con personalidad, más allá de las típicas cadenas de moda rápida.

La colaboradora de El Hormiguero combinó el modelo con unas sandalias planas con plataforma y anchas tiras cruzadas en dorado. Un perfecto ‘outfit’ de inspiración casual que demuestra que Marta Hazas sabe cómo brillar con luz propia en todo momento.