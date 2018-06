Bella Hadid ¿Instamodel o supermodelo de los 90?

Las tendencias siempre vuelven. El boho de los 60, el glitter de los 70 o las hombreras de los 80 son hitos que forman parte de un recorrido cíclico que siempre acaba por llegar de nuevo. Y en esta espiral, los años 90 no iban a ser menos. Precisamente esta década se ha convertido en referencia para las corrientes de moda más actuales desde hace un par de temporadas. Iconos adolescentes, nostalgia, sporty… los años de los choker y las riñoneras están dejando su huella a las puertas del 2020.

A aquella época pertenecen las llamadas ‘supermodelos’, squad al que pertenecen estrellas de la pasarela como Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Linda Evangelista o Naomi Campbell. Más tarde llegó el exitazo de los ángeles del show de Victoria’s Secret y ahora el de las ‘instamodels’, que tienen en Instagram su gran plataforma.

Una de las tops del momento que pertenece a este exclusivo es Bella Hadid, quien a su vez es una gran defensora del resurgir de los 90 como época dorada de la moda. Claro que ella reinventa todo lo que se pone. Y, aunque suele llenar titulares a golpe de extravagancias ‘fashion’ esta vez no es así. La pequeña de las Hadid ha asistido a un evento de Bvlgari en Roma y la imagen es impresionante.

No tanto por el vestido, ni por el espectacular cuerpo del que puede presumir, sino porque en un primer vistazo uno no sabría decir si está ante Bella Hadid o ante cualquiera de aquellas supermodelos de los 90. Bien es cierto que mucho favor hace el vestidazo en el que va enfundada; un Versace ceñido al cuerpo, metalizado, con gran abertura en la pierna. Pelo liso, raya al lado, exclusivas joyas y zapatos transparentes eran los complementos de un look casi helénico con el que la que fuera relacionada con Leonardo DiCaprio ha deslumbrado.