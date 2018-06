Nunca el rojo tuvo tanto significado. Doña Letizia se ha vestido de su color fetiche para uno de los actos más polémicos de los últimos tiempos. Los Reyes han presidido la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Girona que por primera vez se han celebrado en restaurante, ante la negativa del Ayuntamiento.

Ha sido el Celler de Can Roca el lugar elegido para acoger el evento, que no ha contado con la presencia de ningún miembro del Govern. Poco antes de las 18:30 y a pesar de la lluvia, los Reyes llegaban al recinto. Con un look de su nueva diseñadora fetiche, Carolina Herrera, doña Letizia ha hecho un guiño a la bandera española en un momento delicado, máxime cuando las manifestaciones en contra de la Corona han sido una constante a lo largo de toda la jornada. La Reina ha reciclado un vestido de escote pico de corte lady ceñido a la cintura con un fino cordón negro que estrenó en septiembre de 2017. Lo ha combinado con unas sandalias rojas de Magrit que no utilizaba desde el verano pasado, cartera en animal print y discretas joyas, pendientes largos de flores y pulsera a juego. Uno de los detalles más llamativos de su look ha sido el peinado, a medio camino entre la coleta y el semirrecogido con ondas que despejaba su rostro.

Igual que la Reina, don Felipe también ha querido hacer un guiño a España en su vestuario. A diferencia del pasado año, en el que don Felipe apostó por el verde en su corbata, como gesto al acrónimo de ‘Viva el Rey de España’, en esta edición el monarca ha combinado su corbata con la de su esposa y ha optado por el carmesí, color insignia de su escudo y muy cercano al rojo de la enseña nacional.

Una llegada discreta

A su llegada a Girona, marcada por la polémica y las protestas, doña Letizia ha optado por un look de básicos. La Reina ha reciclado una falda plisada con estampado floral de Hugo Boss que estrenó el pasado mes de noviembre. La ha combinado con un top sin mangas de la misma firma, stilettos de Magrit y maxicartera también de la marca alemana. Como únicas joyas, la esposa de Felipe VI ha optado por unos pendientes de Tous de oro amarillo de 18 kt , lapislázuli y zafiro amarillo. Por su parte, don Felipe ha optado un un clásico pantalón de pinzas gris que ha combinado con blazer beige y una llamativa corbata estampada.