Once Upon A Time in Hollywood es la película que unirá en la gran pantalla a dos de las estrellas más destacadas de la meca del cine, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. Los emblemáticos actores serán los encargados de coprotagonizar este nuevo proyecto firmado por Quentin Tarantino, que narrará uno de los episodios más oscuros de la historia de Los Ángeles, el asesinato de Sharon Tate perpetrado por Charles Manson. Así, el famoso director de Tennessee, que sabe bien cómo generar expectación, se reencuentra con Brad Pitt después de Malditos bastardos y con DiCaprio después de Django desencadenado.

Desde el momento en que se anunció que Brad Pitt y Leonardo DiCaprio serían los protagonistas de la cinta, son muchos los amantes del séptimo arte y de la moda que han fantaseado con ver al actor de El curioso caso de Benjamin Button y al de El lobo de Wall Street caracterizados como auténticos artistas en este largometraje, que está ambientado en el cambiante Hollywood ‘hippie’ de finales de los sesenta. Sin embargo, y pese a que habrá que esperar hasta el 9 de agosto del año que viene para ver al dúo en plena acción, el ganador de un Premio Oscar por el El Renacido, que únicamente utiliza las redes sociales para compartir sus diferentes compromisos humanitarios y medioambientales, ha sido el encargado de difundir los primeros y sorprendentes looks de Once Upon A Time in Hollywood. Y, como era de esperar, la imagen ha revolucionado Instagram.

Junto al mensaje “Primer vistazo”, DiCaprio ha publicado una fotografía en la que aparece un Brad Pitt al más puro estilo ‘western’, que guarda un enorme parecido a Robert Redford, ataviado con un ‘total denim’, camiseta negra, zapatillas de ante camel y, por supuesto, gafas de estilo aviador. Por su parte, el californiano luce un llamativo conjunto propio de la estética de los sesenta, con jersey amarillo de cuello vuelto, chaqueta naranja, pantalón oscuro, botas de punta y una gran medalla de oro.

Sin embargo, Leonardo DiCaprio, que se meterá en la piel de Rick Dalton, una antigua estrella de wésterns televisivos, y Brad Pitt, su doble de acción Cliff Booth, no son las únicas estrellas que formarán parte del reparto. Margot Robbie, Al Pacino, Tim Roth o Kurt Russell son otros de los icónicos intérpretes que veremos el verano que viene en la nueva de Tarantino.