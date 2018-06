Elisabeth Reyes se enfunda el bañador más original de Elena Tablada

Definitivamente, el verano ya está aquí. Las altas temperaturas ya se han hecho sentir y las ‘celebs’ no han dudado en correr a las playas de moda y lucir palmito en traje de baño. Si Jessica Bueno era una de las primeras en hacerlo luciendo sus looks más playeros durante una escapada a Ibiza, ahora ha sido otra modelo española, Elisabeth Reyes, quien nos ha deleitado con otra original pieza también en aguas baleares. Se trata de un trikini muy especial firmado nada menos que por Elena Tablada. Y es que la ex de David Bisbal se está haciendo un hueco en el mundo de la moda gracias a creaciones tan sorprendentes como esta, perteneciente a su propia firma, ETNA.

Era la malagueña la encargada de presumir de su nuevo ‘must’ de la temporada a través de su cuenta de Instagram compartiendo una sugerente imagen posando en el mar. Por supuesto, no se olvidaba de etiquetar a la diseñadora de origen cubano ni de añadir el hashtag #bañadoresquemolan. En concreto, es el modelo Kimera de la colección de baño 2018. Azul y con estampado ‘tie-dye’, está compuesto por dos partes intercambiables y reversibles unidas por un nudo a la altura del abdomen, lo que permite la posibilidad de crear varias combinaciones con una sola pieza.

Sin duda, un traje de baño muy versátil (incluso, se puede transformar en bikini) que se encuentra disponible en varios colores y estampados en la tienda online de la marca, a un precio de 92 euros. Una pieza de la que Elena se siente especialmente orgullosa, puesto que también se ha convertido en uno de sus imprescindibles del verano a juzgar por su cuenta de Instagram.

Grandes amigas desde hace años, la antigua Miss España ejerce como la mejor embajadora de las creaciones de Elena. Con unas medidas impresionantes, lo cierto es que ya trabajaron juntas en colecciones anteriores, prestando Elisabeth Reyes su imagen a la campaña promocional.