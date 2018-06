Sara Carbonero ya tiene la falda del verano ¡y está rebajada!

El verano no ha hecho más que comenzar y Sara Carbonero ha vuelto ‘a hacer de las suyas’. Una vez más, prenda que toca, prenda que agota. El ‘efecto Sara’ no descansa ni en vacaciones tal y como ha vuelto a suceder con una de las piezas protagonistas de una de sus últimas publicaciones en Instagram. Se trata de una sucesión de imágenes en la que la periodista hace gala de un perfecto look estival compuesto por un ‘crop top’ de punto en tonos ocres y marrones y una preciosa falda larga cruzada, en color kaki y rematada con volantes. Una pieza muy especial que no ha pasado desapercibida para sus millones de seguidores en las redes y, por tanto, provocando que ‘vuele’ de las perchas.

Algo que era de esperar tratándose de una pieza ‘low cost’ al alcance de cualquier bolsillo. Rebajada a 49,99 euros (de sus 59,99 originales), pertenece a la colección Committed de Mango y, aunque, en su tienda online figura como no disponible en ninguna talla, la buena noticia es que puedes introducir tu email para que te avisen cuando vuelva a estar en stock. Por lo que todavía hay esperanza de hacerse con uno de los ‘must’ que van a triunfar esta temporada.

Además, con ella contribuirás a la preservación del medio ambiente puesto que al pertenecer a la línea de moda responsable de la firma catalana está confeccionada con materiales reciclados. En este caso con ‘lyocell’, una fibra sintética cuya creación se realiza a partir de la celulosa extraída del eucalipto de bosques gestionados de manera sostenible. Un dato que demuestra que, además, la manchega es una persona comprometida con la naturaleza.

Aunque la ‘influencer’ la combina con sandalias de tacón, también resulta ideal para llevar con calzado plan0 consiguiendo un aspecto algo más casual e informal. Como no podía ser de otra forma, remató su estilismo con pendientes con abalorios de inspiración hippie de su propia colección para Agatha y unas originales gafas de sol, muy apropiadas, de montura redonda y cristales naranjas de Polaroyd Eyewear. Después de demostrar cuál es su estampado favorito de la temporada, Sara Carbonero ya tiene un nuevo look ‘estrella’ del verano.