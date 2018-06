Aunque sea a miles de kilómetros de distancia, Edurne se ha convertido en el mayor apoyo para David De Gea durante el Mundial de Fútbol de Rusia. A pesar de que al portero titular de la Selección Española no dejan de caerle críticas por parte de algunos aficionados debido a sus comentadas actuaciones en los partidos ante Portugal o Irán, la cantante no se cansa de animar a su chico a través de las redes sociales. Algo que ha vuelto a demostrar en su cuenta de Instagram durante el último encuentro de la fase de grupos contra Marruecos, esta vez, con guiño ‘fashion’ incluido.

Y es que la madrileña no ha encontrado mejor manera de manifestar su amor hacia el guardameta, que milita en las filas del Manchester United, que con una original camiseta personalizada. En el ‘selfie’ compartido con su casi millón de seguidores se puede ver como la prenda, de color negro, hace un breve repaso de la evolución del futbolista, caracterizado como un dibujo animado. Desde niño hasta actualidad, en ella también se aprecian sus distintos cortes de pelo. Asimismo, contiene los mensajes “David de Gea nº1”, “Evolution” y “Super goalkeeper” (súper portero).

La artista remató su particular estilismo ‘de partido’ con un intenso rojo de labios y melena suelta ondulada de manera informal. Una imagen llena de energía positiva que, además, quiso acompañar del mensaje “¡¡¡The number one, my number one!!!” (El número uno, mi número uno), dejando muy claro quién es el mejor para ella.

Sin duda, una particular manera de manifestar que se mantiene ajena a cualquier crítica. Edurne no va a dejar que la opinión de unos cuantos le amargue el verano, tal y como se puede observar en otra reciente publicación en la que presume de cuerpazo con un precioso bikini de estampado tropical. Una de las artistas más atractivas del panorama nacional, hace poco se decidió a cambiar de look recuperando el flequillo con el que se dio a conocer en Operación Triunfo en 2005.