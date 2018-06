A los pies de la Reina: La nueva obsesión (estilística) de doña Letizia

A los pies de Su Majestad. Doña Letizia tiene una nueva ‘obsesión’. No es ningún secreto que los zapatos, y por ende los bolsos -en especial las carteras-, se han convertido en uno de los ‘fetiches’ de la esposa del Rey. De hecho, atesora más de 300 pares en su vestidor, la mayoría de ellos, dicho sea de paso, de firmas españolas como Magrit o Lodi. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, igual que ha abierto su armario a nuevas marcas como Cortana, Michael Kors, DelPozo o Matilde Cano, sus pies han dejado atrás los ‘peep-shoes’ con plataforma que se hicieron famosos en sus primeros años junto a don Felipe -los ‘Letizios’- para dar paso a un tipo de calzado mucho más sofisticado y a la moda, el ‘vynil shoe’.

Desde que en la Primera Comunión sorprendiera con unos ‘zapatitos de cristal’ de Magrit, los tacones de vinilo no han hecho sino apoderarse del vestidor de la Reina. Igual que hiciera en la entrega del Premio Mariano de Cavia 2016, donde sorprendió con un look al más puro estilo Kardashian, parece que doña Letizia se ha inspirado en las ‘reinas’ del mundo celeb a la hora de elegir su nuevo calzado fetiche. Y es que fueron precisamente las hermanas las pioneras en lucir este tipo de zapatos. Pero no han sido las únicas. El mismo Káiser, Karl Lagerfeld, puso el vinilo no solo a nuestros pies, en la colección de Primavera-Verano 2018, en un desfile en el Grand Palais.

Magrit, Gianvito Rossi, Steve Madden o Carolina Herrera son solo algunas de las firmas que han apostado por esta tendencia. Doña Letizia guarda en su vestidor varios pares, pero no es la única royal. Máxima de Holanda y Mary de Dinamarca también han sucumbido al encanto del plástico. ¿Te atreves tú con él?