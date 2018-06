La chaqueta viral de Melania Trump ya tiene respuesta

La prenda escogida por Melania Trump para vestirse (o lanzar un contundente mensaje) en su viaje hasta la frontera con México para visitar un albergue de niños inmigrantes, muchos de ellos separados por la dura política migratoria implantada por el Gobierno de los Estados Unidos, continúa levantando ampollas. La chaqueta de estilo militar firmada por Zara de la Primera Dama, en la que podía leerse “En realidad, a mí no me importa, ¿y a ti?” no ha pasado desapercibida por los usuarios de las redes sociales, que han cargado duramente contra la esposa de Donald Trump, pero tampoco por el mundo de la moda. Tanto es así que la prenda original del gigante ‘low cost’ ya tiene su respuesta y nueva versión.

La encargada de la elaboración es Wildfang, una marca de ropa unisex con sede en Portland, quien, tras la polémica, publicó una imagen en su perfil de Instagram en la que mostraba a una modelo similar al lucido por la exmodelo eslovena, pero con un mensaje que daba la vuelta al original: “En realidad, a mí sí me importa. ¿Y a ti?”. La marca acompañó la fotografía, que recibió más de 20.000 ‘me gustas’ y una oleada de mensajes positivos, lanzando una pregunta: “¿Y si hacemos nuestra propia versión de la parka de Melania y donamos todos los beneficios a RAICES Texas? ¿Quién se apunta?”.

Una publicación compartida por WILDFANG (@wearewildfang) el 21 de Jun de 2018 a las 5:32 PDT

Rápidamente la publicación se viralizó en las redes sociales y fueron muchos los usuarios que apoyaron la iniciativa de Wildfang, quien anunció que la chaqueta ya estaba disponible en su página web por 98 dólares. Este dardo textil aparece promocionado junto a un mensaje dirigido a la esposa de Donald Trump: “Oye, Melania, ¡a nosotros sí que nos importa! Por eso hemos hecho esta chaqueta. Queremos decir que apoyamos a los inmigrantes. Queremos decir que sí nos importa”.

Todos los beneficios recaudados por la venta de la prenda, que ha colgado el cartel de ‘agotado’, están destinados a esta organización especializada en asesoramiento legal y educación en centros de refugiados e inmigrantes, que actualmente realiza una campaña para poner fin a la separación familiar en la frontera entre Estados Unidos y México.